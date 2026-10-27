140 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा, भारी बारिश और 53 ट्रेनें रद्द; चक्रवात अर्नब को लेकर 9 राज्यों में अलर्ट

यूपी-बिहार सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान अर्नब तेजी से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक यह बेहद भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है और अगले 12 घंटों में यह और खतरनाक रूप ले सकता है। अनुमान है की मंगलवार 28 अक्टूबर की सुबह यह बापटला और विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराएगा। गंभीर खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है।

मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के लैंडफॉल के दौरान 115 से 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार बढ़कर 140 किमी प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। इस बीच चक्रवात के खतरे को देखते हुए 27 और 28 अक्टूबर को करीब 53 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन रद्द होने से विजयवाड़ा, राजमुंदरी, मछलीपट्टनम, नरसपुर, भीमावरम, काकीनाडा पोर्ट, गुंटूर और विशाखापत्तनम से चलने और गुजरने वाली रूट्स पर असर पड़ा है। इस बीच रेलवे ने लोगों की मदद के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाले वॉर रूम बनाए हैं।

कई राज्यों में अलर्ट आईएमडी के मुताबिक सोमवार सुबह साढ़े पांच बजे चक्रवात बंगाल की खाड़ी के मध्य-पूर्वी और उससे सटे मध्य-पश्चिमी हिस्से में केंद्रित था। वहीं पिछले छह घंटों के दौरान यह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा। तूफान अर्नब के खतरे को लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पुडुचेरी में भी सतर्कता बढ़ाई गई है।

भारी बारिश का अनुमान चक्रवात के प्रभाव से 27 और 28 अक्तूबर को ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। 28 और 29 अक्तूबर को छत्तीसगढ़ में भी अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा, 28 अक्तूबर को तेलंगाना, 29 और 30 अक्तूबर को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 अक्तूबर को भी बहुत भारी बारिश हो सकती है।

ओडिशा में स्कूल बंद ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान अर्नब के 28 अक्टूबर को तट से टकराने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को छह जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की और कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालांकि भीषण चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम के बीच तट से टकराने की आशंका है लेकिन ओडिशा पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत भारी बारिश होने और हवा के झोंकों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

संवेदनशील छह जिलों में समुद्र में मछली पकड़ने और पहाड़ियों, झरनों, बांधों तथा दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं सरकार ने दक्षिणी ओडिशा के संवेदनशील छह जिलों गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, मलकानगिरि, कोरापुट और नबरंगपुर में कर्मचारियों और मशीनरी को पहले ही तैनात कर दिया है।

आंध्र में एनडीआरएफ टीमें तैनात इधर आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात अर्नब के कारण भारी बारिश और तेज हवा चलने की आशंका के बीच सोमवार को राहत कार्यों के लिए 20 जिलों को 27 करोड़ रुपये जारी किए। तूफान के 28 अक्टूबर को तट से टकराने की आशंका के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 15 टीम तैनात की गई हैं।

इस बीच, सरकार की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में एहतियात के तौर पर शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। समुद्र तटों पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार दोपहर से तटीय सड़कों पर आवाजाही भी रोक दी जाएगी। पेयजल की कमी से निपटने के लिए जरूरत के मुताबिक 2,613 आपातकालीन पानी के टैंकर तैयार रखे गए हैं।