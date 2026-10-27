चक्रवात अर्नब का खतरा: आंध्र-ओडिशा अलर्ट मोड पर, लैंडफॉल से पहले NDRF की 15 टीमें तैनात

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात अर्नब के बनने के बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों ने तट पर पहुंचने से पहले एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात कर दी हैं

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात ‘अर्नब’ बनने के बाद एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। तट पर पहुंचने से पहले एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात कर दी गई हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में अधिकारी चक्रवात अर्नब की तैयारी में जुटे हैं। इसके बुधवार सुबह विशाखापत्तनम के पास पहुंचने की उम्मीद है। समीक्षा बैठक में दिए गए अनुमान के मुताबिक, यह चक्रवात 28 अक्टूबर को दोपहर तक बापटला और विशाखापत्तनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। कोनासीमा, यानम और काकीनाडा के तटीय इलाकों पर संभावित लैंडफॉल के लिए करीबी नजर रखी जा रही है।

इससे पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यापक एहतियाती उपाय करने और आपदा प्रबंधन की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर संभावित चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान डॉ सोमनाथन ने सभी राज्यों को चक्रवात के दौरान शून्य जनहानि के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने तेज हवाओं और बारिश के कारण पेड़ों के गिरने, दीवारों के ढहने तथा आवागमन के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया। कैबिनेट सचिव ने कहा कि संभावित खतरे की समय रहते चेतावनी देने, आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत एवं बचाव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के बीच निरंतर संवाद एवं बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

अंडमान और निकोबार में स्कूल बंद चक्रवात 'अर्नब' के मद्देनजर, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सभी विद्यालयों को मंगलवार तक बंद रखने का आदेश दिया है और लोगों से एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। आपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया कि समुद्र की खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी जाती है।

परामर्श के मुताबिक 26 और 27 अक्टूबर को सभी विद्यालयों को छात्रों के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया, और लोगों को सलाह दी गई कि वे मौसम प्रणाली में हो रहे बदलावों को लेकर बेहद सतर्क रहें तथा आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें। निदेशालय ने हालात बेहतर होने तक पर्यटन, मनोरंजन, और तट के आसपास गतिविधियों से बचने की सलाह दी है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार जारी बुलेटिन में बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव पिछले छह घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम की ओर बढ़ा और चक्रवाती तूफान में बदल गया। इसके 26 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान और 27 अक्टूबर को अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है।