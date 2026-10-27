Cyclone Arnab Live: चक्रवात अर्नब का कहर, स्कूल-कॉलेज बंद; ट्रेन रद्द; हवाई यात्रा पर भी असर

अर्नब भीषण चक्रवात का रूप ले चुका है (सांकेतिक तस्वीर)

Cyclone Arnab Live: बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव सोमवार को चक्रवाती तूफान अर्नब में बदल गया। अब यह चक्रवात विकराल रूप ले चुका है और मंगलवार को भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अब अगले कुछ ही घंटे में यह आंध्र के तट से टकरा सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने स्थिति को देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं पुडुचेरी में भी सतर्कता बरती जा रही है। फिलहाल कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए हर अपडेट--

27 Oct 2026, 12:09:39 PM IST Cyclone Arnab Live: ओडिशा में भारी बारिश Cyclone Arnab Live: अर्नब के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के साथ ही मंगलवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। IMD ने बताया कि अगले 24 घंटों के भीतर तूफान के आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। IMD ने ओडिशा के छह जिलों, पुरी, गजपति, गंजाम, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

27 Oct 2026, 11:51:37 AM IST Cyclone Arnab Live: सुरक्षित जगह ले जाए जा रहे लोग Cyclone Arnab Live: ओडिशा के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा है कि जान-माल की सुरक्षा के लिए ओडिशा की 'शून्य जनहानि' नीति के तहत कड़ी तैयारियां की गई हैं। संवेदनशील छह जिलों में समुद्र में मछली पकड़ने और पहाड़ियों, झरनों, बांधों तथा दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थिति के बेहद खराब होने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने समुद्र तटों पर आम लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं सरकार ने दक्षिणी ओडिशा के संवेदनशील छह जिलों गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, मलकानगिरि, कोरापुट और नबरंगपुर में अपने कर्मचारियों और मशीनरी को पहले ही तैनात कर दिया है। उन्होंने कहा, ''कुछ जिलों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बच्चों को चक्रवात आश्रय केंद्रों में पहुंचाया जा रहा है।'' ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रभाकर उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सहायता लेने के लिए राज्य सरकार भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और वायुसेना के संपर्क में है।

27 Oct 2026, 11:47:12 AM IST Cyclone Arnab Live: ओडिशा में स्कूल-कॉलेज बंद Cyclone Arnab Live: ओडिशा सरकार ने चक्रवाती तूफान अर्नब के तट से टकराने की आशंका के मद्देनजर सोमवार को छह जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। सरकार ने यह भी कहा है कि संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालांकि भीषण चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम के बीच तट से टकराने की आशंका है लेकिन ओडिशा पर इसका व्यापक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में बहुत भारी बारिश होने और हवा के झोंकों की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है।

27 Oct 2026, 11:38:09 AM IST Cyclone Arnab Live: हवाई यात्रा भी प्रभावित Cyclone Arnab Live: चक्रवात अर्नब के चलते विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा जाने वाली उड़ानों पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में एयर इंडिया ने यात्रा संबंधी चेतावनी जारी की है। एयर इंडिया ने मंगलवार को यात्रा संबंधी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा आने-जाने वाली फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपनी उड़ान की स्थिति की जांच करने की अपील की है।

27 Oct 2026, 11:25:57 AM IST Cyclone Arnab Live: सचेत ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह Cyclone Arnab Live: चक्रवात अर्नब के प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में 28 से 31 अक्टूबर के बीच बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने के आसार हैं जिसे देखते हुए राज्य सरकार सतर्क हो गई है। मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने आम लोगों और किसानों के लिए सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लोगों से मौसम की ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक मौसम बुलेटिन और 'सचेत' ऐप पर जारी चेतावनियों पर नजर रखने की अपील भी की गई है।

27 Oct 2026, 11:17:16 AM IST Cyclone Arnab Live: यूपी में भारी बारिश का अनुमान Cyclone Arnab Live: अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, गाजीपुर और बलिया में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, 29 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका के मद्देनजर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है। चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर सहित कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं, 30 अक्टूबर को पूर्वांचल, अवध और तराई के कई जिलों के अलावा बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी भारी बारिश तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।

27 Oct 2026, 11:11:10 AM IST Cyclone Arnab Live: क्या है अर्नब का मतलब? Cyclone Arnab Live: चक्रवात का नाम 'अर्नब' बांग्लादेश ने दिया है। इसके अर्थ की बात करें तो बंगाली भाषा में इसका मतलब 'समुद्र' या 'महासागर' होता है।

27 Oct 2026, 11:06:05 AM IST Cyclone Arnab Live: तट से कब टकराएगा? Cyclone Arnab Live: मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, अर्नब बुधवार की सुबह आंध्र तट पर टकरा सकता है। इस दौरान 115 से 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। यह बढ़कर 140 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं।

27 Oct 2026, 11:06:05 AM IST Cyclone Arnab Live: ओडिशा-छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान Cyclone Arnab Live: चक्रवात के प्रभाव से 27 और 28 अक्तूबर को ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। 28 और 29 अक्तूबर को छत्तीसगढ़ में भी अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा, 28 अक्तूबर को तेलंगाना, 29 और 30 अक्तूबर को बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 अक्तूबर को भी बहुत भारी बारिश हो सकती है।

27 Oct 2026, 11:06:05 AM IST Cyclone Arnab Live: रेलवे ने बनाया वॉर रूम Cyclone Arnab Live: रेलवे ने प्रभावित स्टेशनों पर पैसेंजर हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं और टिकट रिफंड के लिए अतिरिक्त काउंटर भी खोले हैं। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए 24 घंटे सक्रिय रहने वाला वॉर रूम भी बनाया गया है।

27 Oct 2026, 11:06:05 AM IST Cyclone Arnab Live: 53 ट्रेनें रद्द Cyclone Arnab Live: जानकारी के मुताबिक चक्रवात के खतरे को देखते हुए 27 और 28 अक्टूबर को 53 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन रद्द होने से विजयवाड़ा, राजमुंदरी, मछलीपट्टनम, नरसपुर, भीमावरम, काकीनाडा पोर्ट, गुंटूर और विशाखापत्तनम से चलने और गुजरने वाली सेवाएं ठप हो गई हैं।