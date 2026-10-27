मॉनसून के बाद कैसे आ रहा चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ; अर्नब को लेकर जोरों पर तैयारियां

बंगाल की खाड़ी में मॉनसून के बाद चक्रवात ज्यादा बनने की एक खास वजह समुद्र के पानी की बनावट है। मॉनसून के महीनों में बारिश और नदियों से बड़ी मात्रा में मीठा पानी खाड़ी में पहुंचता है। इससे कम खारे पानी की परत बन जाती है।

बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के मुकाबले चार गुना ज्यादा चक्रवात बनते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह समुद्र के पानी का गर्म रहना और मॉनसून के बाद सतह पर कम खारे पानी की परत बनना है। यही स्थिति चक्रवातों को ताकत देती है और उन्हें लंबे समय तक कमजोर होने से बचाती है। चक्रवात अर्नब इसका ताजा उदाहरण है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, अर्नब के 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है। उस समय यह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान की कैटेगरी में रह सकता है। मंगलवार सुबह 2:30 बजे यह पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर था और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा था। इसकी लगातार चलने वाली हवाओं की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जबकि झोंकों के साथ यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही थी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चक्रवात अर्नब के असर को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं।

चक्रवात बनने के लिए समुद्र का गर्म होना जरूरी है। समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और करीब 50 मीटर की गहराई तक गर्म पानी मौजूद रहना चाहिए। समुद्र के ऊपर की हवा गर्म होकर नमी लेती है और ऊपर उठने लगती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह नमी बादलों में बदलती है और बारिश के साथ गर्मी छोड़ती है। इससे हवा का दबाव और घटता है, जिससे आसपास की हवा तेजी से उस क्षेत्र की ओर आने लगती है। पृथ्वी के घूमने के कारण हवाएं घूमने लगती हैं और धीरे-धीरे चक्रवात का रूप ले सकती हैं। मॉनसून के दौरान तेज हवाओं के कारण भी चक्रवात बनने की संभावना घट जाती है।

ऊपरी सतह पर कम खारे पानी की परत बनना बंगाल की खाड़ी में मॉनसून के बाद चक्रवात ज्यादा बनने की एक खास वजह समुद्र के पानी की बनावट है। मॉनसून के महीनों में बारिश और नदियों से बड़ी मात्रा में मीठा पानी खाड़ी में पहुंचता है। इससे समुद्र की ऊपरी सतह पर कम खारे पानी की परत बन जाती है। यह परत नीचे मौजूद ज्यादा खारे पानी के साथ आसानी से नहीं मिलती। साथ ही, बंगाल की खाड़ी में मॉनसूनी हवाएं अरब सागर के मुकाबले कमजोर रहती हैं। इसलिए समुद्र की सतह की गर्मी गहरे पानी में कम पहुंचती है और खाड़ी का तापमान मॉनसून के दौरान भी 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रह सकता है।