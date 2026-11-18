मौसम विभाग के मुताबिक अकवान 20 नवंबर को दोपहर के आसपास तट से टकराएगा। अनुमान है कि आंध्र प्रदेश-यानम तट पर नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच इसका लैंडफॉल हो सकता है। इससे पहले इसके नाम को समझिए।

बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान 'अकवान' ने अब उग्र रूप धारण कर लिया है। बुधवार सुबह को अकवान एक 'गंभीर चक्रवाती तूफान' में बदल गया। मौसम विभाग ने तूफान को देखते हुए बुधवार और गुरूवार को कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। ओडिशा में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश में तीन हफ्तों में तीसरे लैंडफॉल की आशंका के बीच तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस बीच ‘अकवान’ नाम यह तरफ गूंज रहा है। नाम सुनकर आपके मन में भी तह सवाल उठे होंगे कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है और तूफानों के नाम क्यों रखे जाते हैं। समझते हैं इन सवालों के जवाब।

सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चक्रवात या तूफान को नाम क्यों दिए जाते हैं? इसके पीछे की मूल वजह वही है जो हमारे और आपके नाम रखे जाने की है। यानी इसकी पहचान को तय करना। दरअसल किसी भी तूफान के नामकरण से मौसम विज्ञान एजेंसियों, आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों, मीडिया और आम जनता के लिए इसे पहचानना आसान हो जाता है। किसी भी तरह की चेतावनी को फैलाना भी आसान होता है।

किसी एक शब्द से तूफान को पहचाने जाने से एक फायदा यह भी है कि आम आदमी उसे आसानी से समझ सकता है। किसी भी आपात स्थिति में हर कोई इस नाम को सुनते ही अलर्ट हो सकता है और दूसरों को भी कर सकता है। वहीं एक वजह यह भी है कि इससे एक ही क्षेत्र में एक साथ कई चक्रवाती तूफान विकसित होने पर भ्रम की स्थिति दूर होती है।

कहां से आया अकवान नाम? अब अकवान को समझिए। अकवान को यह नाम क्षेत्रीय चक्रवात-नामकरण प्रणाली के तहत दिया गया है। इसे यह नाम ईरान ने दिया है। दरअसल उत्तरी हिंद महासागर में तूफानों के नामकरण का एक सिस्टम बना हुआ है। इस नामकरण सिस्टम को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के तहत चलाया जाता है।

सिस्टम के मुताबिक इस क्षेत्र के हर देश यहां उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों को बारी बारी से एक नाम सुझाते हैं। क्षेत्रीय सूची में 13 सदस्य देश, बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन अपने अपने नाम देते हैं। हर देश 13 नाम सुझाता है। यानी फिलहाल सूची में कुल 169 नाम शामिल हैं। इन नामों का उपयोग बारी बारी से उठने वालों तूफानों के लिए किया जाता है। इसी आधिकारिक सूची के हिस्से के रूप में ईरान ने अकवान नाम सुझाया है।

क्या है अकवान नाम का अर्थ? इस नाम की जड़ें फारसी पौराणिक कथाओं में है। अकवान नाम का जिक्र प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य 'शाहनामा' में हुआ है। यहां इसका जिक्र एक राक्षस जैसे पात्र 'अकवान-ए-दिव' के लिए होता है। कहानी के मुताबिक अकवान एक जंगली गधे का रूप धारण करता है और प्रसिद्ध फारसी नायक रुस्तम पर हमला करता है। अकवान रुस्तम को हवा में उठा लेता है और पूछता है कि वह उसे समुद्र में फेंके या पहाड़ पर। रुस्तम उसे चकमा देने के लिए पहाड़ पर फेंकने को कहता है, लेकिन अकवान इसके उलट उसे समुद्र में फेंक देता है। अंत में रुस्तम इस लड़ाई में बच निकलता है और अकवान को हरा देता है।