किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है चक्रवात अकवान, दो दिन बाद दिखाएगा रौद्र रूप; नया अलर्ट
बंगाल की खाड़ी में उठा नया चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ वर्तमान में तीन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और इसके नेल्लोर तथा विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी में उठा नया चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ वर्तमान में तीन किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है और इसके नेल्लोर तथा विशाखापत्तनम के बीच तट से टकराने की संभावना है। आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मंगलवार को यहां बताया कि चक्रवात ‘अकवान’ दक्षिण-मध्य और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर केंद्रित है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए मंगलवार को ही एक ‘गंभीर चक्रवाती तूफान’ में तब्दील होने की संभावना है। गुरुवार तक इसके और अधिक मजबूत होकर एक ‘बेहद गंभीर तूफान’ का रूप लेने की आशंका है। यह शुक्रवार दोपहर तक नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार कर सकता है।
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की टेलीकांफ्रेंस
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को जिलाधिकारियों अन्य अधिकारियों के साथ एक टेलीकांफ्रेंस कर स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चक्रवात के प्रभाव से तटीय जिलों में 19 और 20 नवंबर को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि तटीय आंध्र प्रदेश में कम समय के अंतराल में आने वाला यह तीसरा चक्रवात है। उन्होंने अधिकारियों को चक्रवात के प्रभाव को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
लगातार भेजें अलर्ट मैसेज
नायडू ने अधिकारियों से यह भी कहा कि तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को चक्रवात के संबंध में लगातार सतर्क संदेश भेजे जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी को चक्रवात के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए और लोगों के मन में विश्वास पैदा करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उड़े हुए पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी तैयार रखी जाए और युद्धस्तर पर बहाली का काम शुरू किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा कि सिंचाई टैंकों और नहरों के तटबंध टूटने न पाएं।
ओडिशा में एहतियात
चक्रवात ‘अकवान’ के तट के करीब पहुंचने के मद्देनजर ओडिशा सरकार संवेदनशील इलाकों, खासकर भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी क्षेत्रों से दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात के शुक्रवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में दस्तक देने का अनुमान है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।
पुजारी ने कहा कि भूस्खलन राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जबकि बाढ़ और चक्रवात से निपटने के लिए राज्य में पहले से ही पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं। पुजारी ने बताया कि पिछले महीने आए चक्रवात के दौरान हुई 11 मौतों में से 10 भूस्खलन के कारण हुई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार दक्षिणी ओडिशा के पहाड़ी इलाकों की तलहटी और चोटियों पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, मलकानगिरी और कोरापुट समेत छह जिलों को भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में रखा गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
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अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।