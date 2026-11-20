अकवान आज तट से टकराएगा

Cyclone Akvan Live: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने भीषण चक्रवाती तूफान अकवान को लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा तक खलबली मची हुई है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक अकवान आज यानी 20 नवंबर की दोपहर तक तट से टकरा सकता है। अनुमान है कि यह नरसपुर और पुरी के बीच, गोपालपुर के पास, उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तट के टकराएगा और इस दौरान भारी तबाही मचाएगा। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा होगी। झोंकों की गति 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढिए पल-पल के अपडेट्स--

20 Nov 2026, 07:51:26 AM IST Cyclone Akvan Live: 21 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा अकवान Cyclone Akvan Live: आईएमडी ने बताया है कि अकवान पिछले 6 घंटों में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। सुबह करीब 7 बजे जारी अपडेट के मुताबिक फिलहाल यह चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 80 किलोमीटर पूर्व में और ओडिशा के गोपालपुर से 130 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद था।

20 Nov 2026, 07:42:59 AM IST Cyclone Akvan Live: चक्रवात अकवान का बाहरी हिस्सा तट से टकराया, 2 घंटे में लैंडफॉल शुरू Cyclone Akvan Live: IMD ने अकवान को लेकर नया अपडेट जारी कर दिया है। ताजा अलर्ट के मुताबिक चक्रवात अकवान की का बाहरी हिस्सा तट की ओर बढ़ते हुए जमीन से टकराने लगी हैं। आईएमडी ने बताया है कि अगले दो घंटों के भीतर चक्रवात के तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।

20 Nov 2026, 07:33:44 AM IST Cyclone Akvan Live: पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर अपील Cyclone Akvan Live: चक्रवाती तूफान अकवान तेजी से ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इस बीच पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के अधिकारियों ने गुरुवार को श्रद्धालुओं से मौसम को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। वहीं पुरी का गुंडिचा मंदिर 19 से 21 नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। हालांकि जगन्नाथ मंदिर खुला रहेगा और वहां पूजा-अर्चना हमेशा की तरह जारी रहेगी।

20 Nov 2026, 07:07:22 AM IST Cyclone Akvan Live: आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट Cyclone Akvan Live: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयनगरम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पार्वतीपुरम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू और अनकापल्ली जिलों में ऑरेंज अलर्ट और काकीनाडा में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इन जिलों में अगले 24 घंटे में बहुत भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तरी आंध्र के लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी है।

20 Nov 2026, 06:53:42 AM IST Cyclone Akvan Live: ईरान ने दिया है नाम Cyclone Akvan Live: ‘अकवान’ को यह नाम ईरान ने दिया है। उत्तरी-हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण की प्रणाली के तहत इस नाम को सुझाया गया था।

20 Nov 2026, 06:47:11 AM IST Cyclone Akvan Live: कहां तक पहुंचा था अकवान? Cyclone Akvan Live: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अकवान की गति अब बढ़ चुकी है। यह 13 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की ओर बढ़ रहा है और गुरुवार शाम को यह ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 410 किमी तथा पुरी से 470 किमी दूर स्थित था।

20 Nov 2026, 06:29:28 AM IST Cyclone Akvan Live: रेलवे पर बड़ा असर, 69 ट्रेनें रद्द Cyclone Akvan Live: चक्रवाती तूफान अकवान के मद्देनजर एहतियात के तौर पर रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने गुरुवार को 41 ट्रेनें रद्द कर दीं। वहीं 29 ट्रेनों के समय को बदला गया है। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न रेलवे ने भी कम से कम 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी हैं।

20 Nov 2026, 06:29:28 AM IST Cyclone Akvan Live: IMD ने क्या बताया? Cyclone Akvan Live: आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि अकवान एक चक्रवाती तूफान के रूप में तट से टकराएगा। इस दौरान हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की आशंका है। उन्होंने कहा, "चक्रवात का केंद्र, जिसे मौसम विज्ञान की भाषा में आंख या आई कहा जाता है, ओडिशा के गोपालपुर के पास तट से टकराएगा। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ओडिशा में यह रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है।" महापात्र ने यह भी बताया कि ओडिशा से उत्तर की ओर बढ़ने के दौरान चक्रवात धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगा।

20 Nov 2026, 06:29:28 AM IST Cyclone Akvan Live: 423 बचाव दल तैनात Cyclone Akvan Live: ओडिशा के मुख्य सचिव ने बताया है कि राज्य सरकार ने ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल की 60 टीमों, एनडीआरएफ की 14 टीमों और दमकल और आपातकालीन सेवा की 131 टीमों को तैनात किया है। इसके अलावा, भारतीय तटरक्षक बल से अपने हेलीकॉप्टर, जहाज और राहत-बचाव से जुड़े अन्य संसाधनों को तैयार रखने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि चक्रवात राहत केंद्रों में लोगों और बच्चों के लिए पका हुआ भोजन और सूखा राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही जरूरी दवाएं, पीने का पानी, सैनिटरी नैपकिन और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है।

20 Nov 2026, 06:29:28 AM IST Cyclone Akvan Live: 941 जगहों पर भूस्खलन का खतरा Cyclone Akvan Live: ओडिशा में भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा है कि चक्रवात के दौरान भूस्खलन एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। उन्होंने बताया, "हमने पांच जिलों, गंजाम, गजपति, कंधमाल, कोरापुट और मलकानगिरी में भूस्खलन की आशंका वाले 941 स्थानों की पहचान की है। इनमें सबसे ज्यादा 211 जगह गजपति जिले में हैं।" उन्होंने बताया कि पिछले चक्रवात 'अर्नब' के दौरान भूस्खलन की घटनाओं में 10 लोगों की मौत हुई थी। इस बाद जीरो डेथ का लक्ष्य रखा गया है।