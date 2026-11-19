अकवान लगभग 8 KM प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है

Cyclone Akvan Live Updates: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गंभीर चक्रवाती तूफान अब डरा रहा है। तूफान ने बुधवार को अपना रास्ता बदल लिया है। बुधवार दोपहर अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात के नरसापुर और पुरी के बीच तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। इसे लेकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ओडिशा में हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। कुछ ट्रेनों का समय भी बदला गया है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ पढ़िए पल-पल की अपडेट्स

19 Nov 2026, 10:59:09 AM IST Cyclone Akvan Live Updates: बंगाल में भी होगी भारी बारिश Cyclone Akvan Live Updates: IMD ने चक्रवात अकवान के कारण पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 19 से 21 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक कोलकाता में 19 से 21 नवंबर के बीच गरज के साथ बारिश होने और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।

19 Nov 2026, 10:51:02 AM IST Cyclone Akvan Live Updates: ओडिशा के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट Cyclone Akvan Live Updates: मौसम विभाग ने गुरुवार और शुक्रवार को ओडिशा के 11 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक अकवान के कहर से मलकानगिरि, कोरापुट, रायगड़ा, कालाहांडी, गजपति, गंजाम, कंधमाल, बौध, पुरी, नयागढ़ और खुर्दा में भारी बारिश होगी।

19 Nov 2026, 10:36:48 AM IST Cyclone Akvan Live Updates: ओडिशा में 50 हजार लोगों को हटाया गया Cyclone Akvan Live Updates: ओडिशा में तूफान के मद्देनजर लोगों को तट से दूर भेजा जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को बताया कि राज्य में अब तक करीब 50 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंजाम, गजपति, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है।

19 Nov 2026, 10:36:48 AM IST Cyclone Akvan Live Updates: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की समीक्षा Cyclone Akvan Live Updates: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए माझी ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के 20 तारीख को उत्तरी आंध्र प्रदेश के नरसापुर और पुरी के बीच तट से टकराने की उम्मीद है।

19 Nov 2026, 10:36:48 AM IST Cyclone Akvan Live Updates: ओडिशा में तैयारियां तेज Cyclone Akvan Live Updates: चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए ओडिशा सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राज्य सरकार ने 19 नवंबर से 21 नवंबर तक छह जिलों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को अनिवार्य रूप से बंद रखने की घोषणा की है। 13 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है।

19 Nov 2026, 10:36:48 AM IST Cyclone Akvan Live Updates: ट्रेनों का समय बदला Cyclone Akvan Live Updates: चक्रवात के मद्देनजर रेलवे ने बदला तीन ट्रेनों का समय बदल दिया है। ट्रेन नंबर 18046, चर्लापल्ली-शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस गुरुवार 19 नवंबर को सुबह 08:40 बजे रवाना होने वाली थी। अब यह ट्रेन दोपहर 15:40 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन नंबर 12704, सिकंदराबाद-हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस 19 नवंबर को 15:55 बजे रवाना होने वाली थी। अब यह ट्रेन शाम 17:55 बजे रवाना होगी। ट्रेन नंबर 15227, एसएमवीटी बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गुरुवार को 00:30 बजे प्रस्थान करने वाली थी। यह ट्रेन अब उसी दिन सुबह 08:30 बजे रवाना होगी।