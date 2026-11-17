चक्रवात अकवान को लेकर लगातार जारी हो रही है चेतावनी।

Cyclone Akvan Live Updates: चक्रवाती तूफान अकवान को लेकर मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना यह तूफान पिछले छह घंटों के दौरान तीन किमी प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे-धीरे उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ‘अकवान’ के तट के करीब बढ़ने के साथ ही चेन्नई और उससे सटे उत्तरी तमिलनाडु के जिलों में अगले दो से तीन दिनों तक भारी बारिश की आशंका है। यह तूफान और अधिक तीव्र होकर 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा। मौसम विभाग (आईएमडी) ने बुलेटिन में मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के तटों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया।

17 Nov 2026, 06:16:00 PM IST Cyclone Akvan Live Updates: पहली बार चार मौसम प्रणालियां Cyclone Akvan Live Updates: संभवतः पहली बार बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार चार मौसम प्रणालियां बनी हैं। पहले निम्न दबाव क्षेत्र को छोड़कर, दूसरी और तीसरी प्रणालियां गंभीर चक्रवाती तूफानों में तब्दील हो गईं। वर्तमान चौथी प्रणाली भी चक्रवाती तूफान में संघनित होकर आगे एक अति गंभीर चक्रवाती तूफान बनने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे यह लगातार तीसरा चक्रवात बन जाएगा, जो अपने आप में पहली बार हो रहा है।

17 Nov 2026, 05:58:09 PM IST Cyclone Akvan Live Updates: लगातार तीसरा चक्रवाती तूफान Cyclone Akvan Live Updates: अति गंभीर चक्रवाती तूफान 'अर्नब' और गंभीर चक्रवाती तूफान 'मुरासू' के बाद बंगाल की खाड़ी के ऊपर यह लगातार तीसरा चक्रवाती तूफान भी होगा। ये दोनों तूफान तमिलनाडु तट को प्रभावित किए बिना आंध्र तट को पार कर गए थे।

17 Nov 2026, 05:53:12 PM IST Cyclone Akvan Live Updates: बहुत तेज चलेगी हवा Cyclone Akvan Live Updates: 20 नवंबर की दोपहर के आसपास एक अति गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश तथा यानम के तटों को पार करने का अनुमान है। इस दौरान हवा की रफ्तार अधिकतम निरंतर गति 120-130 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 145 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।