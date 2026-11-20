Cyclone Akvan- चक्रवात ‘अकवान’ का लैंडफॉल, शुरू हुई मूसलाधार बारिश; 100 की स्पीड से हवाएं
चक्रवात अकवान का पुरी और गोपालपुर बीच और आंध्र प्रदेश के नरसापुर बीच पर लैंडफॉल शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया सात से आठ घंटे तक चल सकती है।
Cyclone Akvan Landfall: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात अकवान का लैंडफॉल शुरू हो गया है। कमजोर होने के बाद अब चक्रवात का बाहरी हिस्सा लगभग 100 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और आंध्र प्रदेश के नरसापुर तट पर टकरा रहा है। इसके असर अब अंदरूनी इलाकों तक भी नजर आने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगल दो घंटे में यानी 10.30 बजे तक चक्रवात पूरे वेग से तट से टकरा सकता है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा कि चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया लंबी चलने वाली है। यह करीब 7 से 8 घंटे की प्रक्रिया होगी। ओडिशा के तटीय इलाकों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है।
भुवनेश्वर तक हो रही बारिश
आपको बता दें कि एक महीने के भीतर ही यह तीसरा चक्रवाती तूफान है। ओडिशा के तटीय इलाकों से लेकर भुवनेश्वर तक बारिश शुरू हो गई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि राहत और बचाव के लिए 423 टीमों को तैनात किया गया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
पुरी से होकर गुजरने वाली ट्रेनें रद्द
चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में मध्यम बारिश होने का अनुमान है। हालांकि तट पर तेज हवाओ के साथ तूफानी बारिश होगी। मछुआरों को समंदर में ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे ने एहतियात के तौर पर 28 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से ज्यादातर ट्रेनें पुरी से होकर गुजरने वाली हैं। रद्द की गई प्रमुख ट्रेनों में भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम वंदे भारत एक्सप्रेस (20841/20842), हावड़ा-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस (22895/22896), टाटानगर-ब्रह्मपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (20891/20892) और पुरी-यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस (22883/22884) शामिल हैं।
भूस्खलन का भी खतरा
ओडिशा में करीब 9341 शेल्टर तैयार किए गए हैं जहां लोगों को लाया जा रहा है। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने गुरुवार को बताया कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान जारी है। इसके तहत चक्रवात की आशंका वाले इलाकों, निचले क्षेत्रों और भूस्खलन के खतरे वाले पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इनमें गजपति और कंधमाल जिलों के पहाड़ी इलाकों में स्थित 6,109 संवेदनशील स्थानों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया
बंद किए गए कई पर्यटन स्थल
चक्रवाती तूफान को देखते हुए कई मंदिरों को बंद किया गया है। हालांकि जगन्नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। पुरी में गुंडिचा मंदिर 19 से 21 नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। पुरी में गुंडिचा मंदिर 19 से 21 नवंबर तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा।
ओडिशा में क्या-क्या बंद
अधिकारियों ने बताया कि इस बीच, भुवनेश्वर में नंदनकानन प्राणी उद्यान और उससे लगे राज्य बॉटनिकल गार्डन 19 और 20 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रपाड़ा जिला स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान को भी एहतियात के तौर पर 21 नवंबर तक, यानी तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मयूरभंज जिला स्थित सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी 20 और 21 नवंबर को पर्यटकों के लिए बंद रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें