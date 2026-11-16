चक्रवात अक्वान पर आ गई अपडेट, IMD ने बताया कहां कहर ढाएगा तूफान; समय भी बताया
Cyclone Akvan: चक्रवाती तूफानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले अर्नब, फिर मुरासु और अब अक्वान। कुछ ही दिनों के अंतराल में यह तीसरा चक्रवाती तूफान है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अपडेट जारी की है…
Cyclone Akvan: चक्रवाती तूफान ‘अक्वान’ को लेकर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक बंगाली की खाड़ी के कुछ हिस्सों के ऊपर एक गहरा दबाव बन रहा है। मंगलवार शाम तक इसके गहरे चक्रवाती तूफान में बदल जाने की आशंका है। पिछले छह घंटे में दक्षिण पूर्व और जुड़े हुए दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से गहरा दबाव उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चला गया है। इस दौरान इसकी रफ्तार आठ किमी प्रति घंटे रफ्तार रही। आज सुबह 5.30 बजे तक यह इसी स्थिति में बना हुआ था। मौसम विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है।
गौरतलब है कि तीन हफ्तों से भी कम समय में यह तीसरा साइक्लोन होगा जो आंध्र प्रदेश से टकराएगा। इससे पहले, अर्नब और मुरासु ने आंध्र प्रदेश ने यहां पर कहर ढाया था। इसके चलते लाखों एकड़ की खेती चौपट हो गई। वहीं, करीब 7000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।
फिलहाल कहां है तूफान
मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार की सुबह अक्वान तूफान श्री विजयम पुरम से 680 किमी दूर, अंडमान निकोबार द्वीप में था। यह चेन्नई से करीब 720 किमी, विशाखापट्टनम से 820 किमी और ओडिशा में गोलापुर से करीब 940 किमी दूरी पर था।
लैंडफॉल का टाइम क्या
19 नवंबर की रात आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने से पहले ही, वेदर सिस्टम बहुत ही खतरनाक तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक तूफान आंध्र प्रदेश और नेल्लोर वह तुणि के बीच यणम समु्द्री तट को 20 नवंबर को पार कर सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 145 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है। जहां तक बारिश की बात है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और ओडिशा के तटीय इलाकों में 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच हल्के से भारी बरसात हो सकती है।
कहां-कहां होगी बरसात
इन जगहों के अलावा, छत्तीसगढ़, गैंगेटिक पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश के हिस्सों में 19 से 21 नवंबर के बीच बारिश होने की संभावना है। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इनमें दक्षिणी छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर और उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड में 20 से 21 नवंबर को बरसात हो सकती है।
अधिकारी हुए सक्रिय
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की चेतावनी जारी कर दी है। तेज हवा और भारी बारिश के अनुमान को देखते हुए यह चेतावनी जारी की गई है। मैनेजमेंट अथॉरिटी के निदेशक प्रखर जैन ने किसानों और स्थानीय निवासियों से भी तूफान को देखते हुए सभी जरूरी एहतियात बरतने का अनुरोध किया है।
वहीं, ओडिशा सरकार ने प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जिला प्रशासन को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। जिले के अधिकारियों से कहा गया है कि वह तूफान की चपेट में आने वाली जगहों की पहचान करें और तेज बारिश के पहुंचने से पहले वहां के निवासियों को सुरक्षित जगह पर ले जाएं। बता दें अर्नब तूफान के समय ओडिशा में 11 लोग मारे गए थे, जबकि छह लोग लापता हो गए थे।
गौरतलब है कि पंद्रह अक्टूबर को उत्तर-पूर्वी मानसून की शुरुआत के बाद से बंगाल की खाड़ी में लगातार बनने वाला यह चौथा कम दबाव का क्षेत्र है। यह बंगाल की खाड़ी में लगातार बनने वाला तीसरा चक्रवाती तूफान भी होगा। इससे पहले भीषण चक्रवाती तूफान 'अर्नब' और 'मुरासु' आंध्र प्रदेश के तट से टकराए थे लेकिन उनका तमिलनाडु के तट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
संभवतः पहली बार बंगाल की खाड़ी में लगातार चार मौसमी प्रणालियां बनी हैं। इनमें पहले कम दबाव के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे और तीसरे सिस्टम भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गए थे। अब चौथे सिस्टम के भी पहले चक्रवाती तूफान और फिर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। इस तरह लगातार तीसरा चक्रवाती तूफान बनने की स्थिति भी पहली बार देखने को मिल सकती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।