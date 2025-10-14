CJI गवई की कोर्ट में पेश कर देंगे, धमकी देकर साइबर ठगों ने लूट लिए करीब 7 करोड़ रुपए

संक्षेप: साइबर अपराधों की बढ़ते मामलों के बीच हाल ही में CJI गवई के नाम पर ठगी के अनोखे केसेस सामने आए हैं। यहां अलग-अलग मामलों में ठगों ने करीब 7 करोड़ रुपए लूट लिए।

साइबर ठगों ने हाल ही में देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस बी आर गवई के नाम पर करोड़ों की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। नासिक के 2 बुजुर्गों से अलग-अलग घटनाओं में CJI गवई की अदालत में ऑनलाइन पेशी कराने की धमकी देकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करने और 6.72 करोड़ रुपये ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि नासिक साइबर पुलिस ने सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की है और सितंबर में हुई इन घटनाओं की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों में गंगापुर रोड निवासी 74 वर्षीय अनिल लालसरे भी शामिल हैं। लालसारे की पत्नी ‘स्ट्रोक’ के बाद पिछले ढाई साल से बिस्तर पर हैं। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है और दंपति का बेटा विदेश में रहता है।

प्राथमिकी के मुताबिक, ‘‘लालसरे को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें बताया कि उनके आधार कार्ड से जुड़े क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया गया है। उसने लालसरे से कहा कि अगर वह 72 लाख रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें ‘डिजिटल अरेस्ट’ किया जाएगा और प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई की अदालत में पेश किया जाएगा।’’ इसके मुताबिक फोन करने वाले ने शिकायतकर्ता को धमकी भी दी कि अगर वह पैसे नहीं देंगे तो CBI उन्हें गिरफ्तार करेगी और उनसे दिल्ली में पूछताछ की जाएगी।

पुलिस ने आगे बताया, ‘‘उम्र संबंधी बीमारी के कारण ठीक से चलने में असमर्थ लालसरे ने बैंक जाकर दिए गए खाते में 72 लाख रुपये जमा कर दिए।’’ उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी का पता चला कि 13 अक्टूबर को तब हुआ जब लालसरे के रिश्तेदार वृद्ध दंपति से मिलने उनके घर पहुंचे।