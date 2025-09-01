सायबर आतंकवाद और ड्रोन... SCO समिट में PM मोदी ने क्षेत्रीय शांति की चुनौतियों पर क्या-क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक लहजे में कहा कि संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। ऐसा कहकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ-साथ चीन को भी सधे शब्दों में संदेश दिया है, जो पाकिस्तान को अपना मित्र बताता रहा है और उसका साथ देता रहा है।

PM Modi at SCO Summit: चीन के तियानजिन शहर में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर पूरी दुनिया को आगाह किया है और आतंकवाद के नए स्वरूपों पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद हमारी क्षेत्रीय शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा सीमा पार आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण की वकालत की है।

पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने इसे मानवता के लिए चुनौती बताते हुए पीएण मोदी ने आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ से निपटने के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों को शामिल करने पर जोर दिया गया। पीएम ने अपने संबोधन में 9 बार आतंकवाद शब्द का जिक्र किया। उन्होंने इसके बदलते स्वरूप की चर्चा करते हुए कहा हमें सायबर आतंकवाद और ड्रोन जैसे नए उभरते खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा।

संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य इसके साथ ही पीएम ने दो टूक लहजे में कहा कि संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। ऐसा कहकर उन्होंने पाकिस्तान के साथ-साथ चीन को भी सधे शब्दों में संदेश दिया है, जो पाकिस्तान को अपना मित्र बताता रहा है और उसका साथ देता रहा है। पीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे (RATS), आर्थिक संपर्क पहल और सांस्कृतिक संवादों के माध्यम से आतंकवाद विरोधी प्रयासों में हुई प्रगति की सराहना भी की।

आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा, " अब आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा।" मोदी ने आतंकवाद को पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती करार देते हुए कहा है कि सभी तरह के आतंकवाद का एकजुट होकर विरोध करना सबका दायित्व है। उन्होंने कहा, "भारत पिछले सात दशकों से आतंकवाद के संकट का सामना कर रहा है।"

भारत 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्र प्रमुखों के 25वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि भारत पिछले चार दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए साझा चुनौती है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार होते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में बड़ी चुनौतियाँ हैं।