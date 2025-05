ऑपरेशन सिंदूर में जब जवान उड़ा रहे थे आतंक के ठिकाने, पाक समेत 6 देशों से हुआ साइबर हमला

हैकर्स ने किसे और कैसे बनाया निशाना

कुछ सरकारी वेबसाइटें जैसे niws.nic.in और nationaltrust.nic.in को डिफेस किया गया, वहीं Central Coalfields Ltd की साइट पर एक संदिग्ध संदेश दिखा – “You thought you were safe, but we are here” – जिसका दावा ‘Mr. Habib 404’ नामक पाकिस्तानी ग्रुप ने किया।