दुबई से iPhone 18 Pro लाया, कस्टम्स ने जब्त किया तो कोच्चि एयरपोर्ट पर धरने पर बैठा शख्स

यात्री की पहचान केरल के मशहूर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 'एडुपोर्ट' के संस्थापक अजस मोहम्मद के रूप में हुई है। अजस मोहम्मद का दावा है कि वे यह आईफोन अपने निजी इस्तेमाल के लिए दुबई से खरीदकर लाए थे।

यात्री की पहचान केरल के मशहूर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 'एडुपोर्ट' के संस्थापक अजस मोहम्मद के रूप में हुई है।

दुबई से नया iPhone 18 Pro लेकर भारत लौटे एक भारतीय यात्री और कस्टम अधिकारियों के बीच इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर तीखा विवाद सामने आया है। कोच्चि के नेदुम्बासेरी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों के आईफोन जब्त किए जाने के बाद यात्री वहीं जमीन पर धरना देकर बैठ गया।

यात्री की पहचान केरल के मशहूर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 'एडुपोर्ट' के संस्थापक अजस मोहम्मद के रूप में हुई है।

यात्री ने क्या आरोप लगाया? न्यूज एजेंसी खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अजस मोहम्मद का दावा है कि वे यह आईफोन अपने निजी इस्तेमाल के लिए दुबई से खरीदकर लाए थे।

अजस मोहम्मद ने मीडिया को बताया कि कस्टम अधिकारियों ने उनसे ड्यूटी इसलिए मांगी क्योंकि उनके पास पहले से एक दूसरा फोन मौजूद था। जब उन्होंने अन्यायपूर्ण तरीके से टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो अधिकारियों ने उनका नया iPhone 18 Pro जब्त कर लिया।

अजस ने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर प्रो मॉडल लाने वाले अन्य यात्रियों से 20,000 से 30,000 रुपए तक कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही थी। उन्होंने साफ कहा, "मैं गलत तरीके से एक रुपया भी नहीं दूंगा।"

फोन वापस मिलने तक शांतिपूर्ण धरने पर बैठने का ऐलान करने वाले अजस मोहम्मद ने आरोप लगाया कि CISF के जवानों ने उन्हें वहां से जबर्दस्ती हटा दिया। नेदुम्बासेरी पुलिस ने उनके खिलाफ कस्टम अधिकारियों के काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है।

कस्टम विभाग ने क्या सफाई दी? दूसरी ओर, गल्फ न्यूज के मुताबिक कस्टम अधिकारियों ने अजस मोहम्मद के दावों को खारिज कर दिया है।

कस्टम अधिकारियों का कहना है कि टैक्स छूट केवल उन पर्सनल डिवाइसेस पर मिलती है, जिन्हें यात्री पहले से कुछ समय से इस्तेमाल कर रहा हो। अजस के पास पहले से एक एक्टिव आईफोन था, जबकि यह नया हैंडसेट अनरजिस्टर्ड था।

अधिकारियों ने बताया कि नियमों के तहत तय सीमा से महंगे और नए इलेक्ट्रॉनिक सामान पर टैक्स देना अनिवार्य है।

क्या कहते हैं भारतीय कस्टम्स के नियम? 2 फरवरी 2026 से लागू नए बैगेज रूल्स के अनुसार, विदेश से आने वाले भारतीय यात्री शर्तों के अधीन अधिकतम 75,000 रुपए तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी के भारत ला सकते हैं।