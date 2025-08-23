सीआरपीएफ के लिए वीकली परेड और योग जरूरी, फर्जी शादी गिरोह का भंडाभोड़; टॉप-5 न्यूज

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में भारत की कुछ सीमाएं हैं और भारत किसानों व छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है।

सीआरपीएफ के लिए वीकली परेड, योग और खेल जरूरी; क्या बताया गया है मकसद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने ताजा निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी कर्मियों (मेडिकल, टेक्निकल और सिग्नल यूनिट्स में सेवारत कर्मियों) के लिए कुछ गतिविधियां जरूरी की गई हैं। इसके तहत वीकली परेड, पीटी/योग सत्र और खेल को अनिवार्य किया गया है। इस पहल का मकसद देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में अनुशासन, फिजिकल फिटनेस और रेजिमेंटल एकजुटता को मजबूत करना है। पढ़ें पूरी खबर...

फर्जी दुल्हन, पुजारी और बाकी लोग, मिलकर करते थे ठगी; शादी गिरोह का भंडाभोड़ जम्मू पुलिस ने अखनूर में शादी को लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक महिला शामिल है जो दुल्हन के रूप में पेश होती थी। ये लोग शादी का फर्जी इंतजाम करके पीड़ितों को ठगा करते थे और उनसे बड़ी रकम भी वसूलते थे। पढ़ें पूरी खबर...

3 कारण, जब PAK कर सकता है भारत पर परमाणु हमला, शहबाज शरीफ के करीबी ने बताया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से भारत से मार खाने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। लगातार परमाणु हमले की गीदड़भभकी देकर भारत को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दी तो अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के करीबी लोगों में शुमार वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने परमाणु हमले का जिक्र करते हुए वे तीन कारण बताए हैं, जब पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। पढ़ें पूरी खबर...

US नागरिकों से ठगे 130 करोड़ रुपये, ED ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ भारत में संचालित फर्जी कॉल सेंटरों के माध्यम से विदेशी, खासतौर से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में हर साल इंटरनेट से जुड़ी ठगियों के कारण कई हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत आधारित कॉल सेंटरों से जुड़ा है। पढ़ें पूरी खबर...