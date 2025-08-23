सीआरपीएफ के लिए वीकली परेड, योग और खेल जरूरी; क्या बताया गया है मकसद

सीआरपीएफ के महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया, 'रेगुलर परेड, पीटी और खेलों में भागीदारी का अभ्यास केवल औपचारिक नहीं है। ये गतिविधियां ऑपरेशनल तत्परता को सीधे बढ़ाती हैं, एकजुटता को मजबूत करती हैं।'

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने ताजा निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी कर्मियों (मेडिकल, टेक्निकल और सिग्नल यूनिट्स में सेवारत कर्मियों) के लिए कुछ गतिविधियां जरूरी की गई हैं। इसके तहत वीकली परेड, पीटी/योग सत्र और खेल को अनिवार्य किया गया है। इस पहल का मकसद देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में अनुशासन, फिजिकल फिटनेस और रेजिमेंटल एकजुटता को मजबूत करना है। इस निर्देश के तहत सभी यूनिट्स को इन गतिविधियों के संचालन और भागीदारी का विवरण देते हुए हर महीने रिपोर्ट देनी होगी।

सीआरपीएफ के महानिदेशक की ओर से जारी निर्देश में कहा गया, 'रेगुलर परेड, पीटी और खेलों में भागीदारी का अभ्यास केवल औपचारिक नहीं है। ये गतिविधियां ऑपरेशनल तत्परता को सीधे बढ़ाती हैं, एकजुटता को मजबूत करती हैं और फोर्स के सभी युद्धक सदस्यों के मनोबल को भी बढ़ावा देती हैं।' गाइडलाइन में कहा गया कि फोर्स की कुछ ऑपरेशनल प्रतिबद्धताएं हैं, जो मांग करती हैं कि प्रत्येक अधिकारी और सदस्य (चाहे वह क्षेत्रीय कार्यों में लगा हो या स्थिर ड्यूटी पर तैनात हो) उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढ़ता और सटीक ड्रिल मानकों को बनाए रखे।

वीकली परेड सभी ग्रुप सेंटर, बटालियन और स्पेशल यूनिट्स जैसे रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), वीआईपी सिक्योरिटी (VS), कोबरा और सिग्नल बटालियन को अब हर सोमवार को परेड आयोजित करनी होगी। जोन, सेक्टर, रेंज और कम्पोजिट अस्पतालों में तैनात युद्धक कर्मियों को महीने में एक बार परेड में शामिल होना होगा। निदेशालय में तैनात कर्मी नई दिल्ली के ओल्ड जेएनयू कैंपस में ड्यूटी ग्रुप की ओर से आयोजित वीकली परेड में रोटेशन के आधार पर हिस्सा लेंगे।

पीटी/योग सत्र यूनिट्स को निर्देश दिया गया कि वे हर कार्यदिवस पर एक घंटे का शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) या योग सत्र आयोजित करें, सिवाय उन दिनों के जब परेड हो। ट्रेंड पीटी इंस्ट्रक्टर और प्रमाणित योग विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा ताकि सत्र की गुणवत्ता और नियमितता बनी रहे। सभी अधिकारियों (चाहे वे प्रशासनिक कार्यों में हों) को सप्ताह में कम से कम एक सत्र में हिस्सा लेना होगा।