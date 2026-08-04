Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

CRPF अधिकारी ने मचाया कत्लेआम, 2 साथियों को गोलियों से भूना; फिर उठाया खौफनाक कदम

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, नगांव
Follow us on Google News
share

असम के नगांव में CRPF कैंप में बड़ी वारदात। एक ASI ने ड्यूटी के दौरान अपने 2 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया। बाद में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पढ़ें पूरी खबर।

असम के CRPF कैंप में खूनी खेल: ड्यूटी पर तैनात अफसर ने 2 साथियों को भूना, फिर खुद को मारी गोली
असम के CRPF कैंप में खूनी खेल: ड्यूटी पर तैनात अफसर ने 2 साथियों को भूना, फिर खुद को मारी गोली

असम के नगांव जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के एक कैंप में अधिकारी ने अपने ही दो साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया। इसके बाद अधिकारी ने खुद को भी गोली मार ली। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 7 बजे सीआरपीएफ की 34वीं बटालियन के कटिमारी कैंप में हुई।

नगांव की पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) परमिता सरकार के अनुसार, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) बल्लानी प्रेमाबरम मुख्य द्वार पर ड्यूटी पर थे। इसी दौरान, उन्होंने अचानक अपनी सर्विस राइफल से अपने साथियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

2 जवानों की हत्या, एक घायल

इस फायरिंग में दो जवानों की मौत हो गई। एक अन्य जवान घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने साथियों पर गोलियां चलाने के बाद, एएसआई प्रेमाबरम ने उसी हथियार से खुद को भी गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:मैं लूंगा जिम्मेदारी… छात्रों पर हिंसा के आरोप के बीच जवानों से बोले CRPF चीफ

इस गोलीबारी में हेड कॉन्स्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल और सब-इंस्पेक्टर रामनवल सिंह यादव की मौत हो गई, जबकि असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर गोविंद श्रीपुल घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। परमिता ने बताया कि सीआरपीएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दिए।

ये भी पढ़ें:पैलेट गन के इस्तेमाल की मंजूरी, सारे SOP का हुआ पालन; CRPF की रिपोर्ट में खुलासा

सीआरपीएफ में 'फैट्रीसाइड' के बढ़ते मामले

सुरक्षा बलों में अपने ही साथियों पर गोली चलाने की घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में संसद को बताया था कि पिछले तीन सालों में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPFs), असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) के जवानों के बीच आत्महत्या की कुल 438 और अपने ही साथियों की हत्या की सात घटनाएं सामने आईं।

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आंकड़े दिए जिनसे पता चला कि आत्महत्या के मामलों की संख्या 2023 में 157 से घटकर 2025 में 133 हो गई, जबकि 2023 में साथी की हत्या की दो घटनाएं सामने आईं, 2024 में एक घटना दर्ज की गई और 2025 में ऐसी चार घटनाएं हुईं।

ये भी पढ़ें:CRPF दारोगा का तालाब में मिला शव; सिर-चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की आशंका
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Assam Assam News CRPF अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।