स्टार्टअप्स पर 'आलोचना' बनी डीप-टेक के लिए 'वेक-अप कॉल', TiECon 2025 में पीयूष गोयल

Hindi NewsIndia NewsCriticism on startups becomes wake-up call for deep tech says Piyush Goyal at TiECon 2025
संक्षेप: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने TiECon 2025 के मुख्य सत्र में 4 अप्रैल 2025 के स्टार्टअप महाकुंभ में की गई अपनी विवादित टिप्पणियों का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स पर फूड डिलीवरी और ऑनलाइन बेटिंग जैसे ऐप्स पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की उनकी आलोचना एक wake-up call सिद्ध हुई।

Wed, 29 Oct 2025 07:38 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने TiECon दिल्ली-एनसीआर 2025 के मुख्य सत्र में 4 अप्रैल 2025 के स्टार्टअप महाकुंभ में की गई अपनी विवादित टिप्पणियों का खुलकर बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स पर फूड डिलीवरी और ऑनलाइन बेटिंग जैसे ऐप्स पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की उनकी आलोचना एक 'जागृति का संकेत' (wake-up call) सिद्ध हुई, जो डीप टेक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनिवार्य थी।

गोयल ने स्पष्ट किया कि शुरुआती ऑनलाइन आलोचनाएं 'मोदी सरकार के स्थायी आलोचकों' या हमेशा नकारात्मकता फैलाने वालों से आईं, लेकिन बाद में युवा उद्यमियों ने उनकी बातों से सहमति दिखाई। उन्होंने उदाहरणस्वरूप मोहनदास पाई का नाम लिया, जिन्हें लगा कि ऐसी टिप्पणी अनुचित थी, जबकि जेप्टो के संस्थापक का प्रतिक्रिया संतुलित और समझदार थी।

गोयल ने क्या कहा था?

स्टार्टअप महाकुंभ में गोयल ने भारतीय स्टार्टअप्स की तुलना चीनी और अन्य वैश्विक स्टार्टअप्स से की। उन्होंने कहा कि भारत में सतही ऐप्स (जैसे फूड डिलीवरी) पर अधिक जोर है, जबकि विश्व स्तर पर मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और डीप टेक में सच्चे इनोवेशन हो रहे हैं। इससे स्टार्टअप समुदाय में कड़ी प्रतिक्रियाएं आईं, जिन्होंने इसे अनुचित और हतोत्साहित करने वाला बताया।

TiECon 2025 में गोयल ने क्या कहा?

TiECon में गोयल ने डीप टेक को केवल एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग या मशीन लर्निंग तक सीमित न मानते हुए इसे रक्षा-अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर मिशन, इनोवेशन की भावना और बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में वर्णित किया। उन्होंने जोर दिया कि डीप टेक की यात्रा का एक व्यापक अर्थ है, और ये सभी उसके पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा हैं।

गोयल ने आगे बताया कि मोदी सरकार के 11.5 वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 1 अरब हो गई। उन्होंने आयोजकों को युवाओं में डीप टेक की आकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया और इसे भारत की डीप टेक क्षमता का प्रतीक बताया।

