बंगाल में एक और अपराधी का एनकाउंटर, शुभेंदु सरकार के 6 महीने में 5वां हुआ ढेर

पुलिस के मुताबिक, रतन शेख को शुक्रवार को बोलपुर के शांतिनिकेतन थाना क्षेत्र में स्थित लायेकबाजार बस स्टैंड पर पकड़ने की कोशिश की गई थी। वह अपने खिलाफ दर्ज 36 मामलों में से एक के सिलसिले में जमानत पर रिहा हुआ था।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रविवार दोपहर पुलिस एनकाउंटर में अपराधी रतन शेख की मौत हो गई। उस पर 36 आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक, रतन ने दो दिन पहले गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर गोली चला दी थी, जिसमें कांस्टेबल घायल हो गया था। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रविवार को पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और हथियार बरामद करने के लिए पूछताछ की। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर दोबारा गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में रतन को गोली लगी। डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया।

पश्चिम बंगाल में मई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यह 5वां मामला है, जब किसी अपराधी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई है। बीरभूम जिला पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि रतन शेख का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड था। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी उसकी तलाश के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने शनिवार को घायल कांस्टेबल बिस्वजीत दास से बर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मुलाकात की थी।

कांस्टेबल के पैर में लगी गोली पुलिस के मुताबिक, रतन शेख को शुक्रवार को बोलपुर के शांतिनिकेतन थाना क्षेत्र में स्थित लायेकबाजार बस स्टैंड पर पकड़ने की कोशिश की गई थी। वह अपने खिलाफ दर्ज 36 मामलों में से एक के सिलसिले में जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस को उसके वहां मौजूद होने की सूचना मिली थी। जब कांस्टेबल बिस्वजीत दास उसे गिरफ्तार करने पहुंचा तो रतन ने गोली चला दी। गोली कांस्टेबल के पैर में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

हथियार निकालकर पुलिस पर चलाई गोली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, रविवार को तलाशी अभियान के दौरान रतन शेख का पता लगा लिया गया। उससे शनिवार को इस्तेमाल की गई पिस्तौल के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि रतन ने हथियार बरामद कराने के लिए टीम को बीरभूम के नानूर इलाके में पुल के पास पहुंचाया। वहां पिस्तौल रखी हुई थी, लेकिन अचानक उसने वही हथियार निकालकर पुलिस पर गोली चला दी। गोली पुलिस की गाड़ी में लगी। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की, जिसमें रतन घायल हो गया। उसे तुरंत बोलपुर उपमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।