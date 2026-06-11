10 दिन, अंतिम संस्कार और एक VIDEO...; सामने आई रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक पढ़ाई-लिखाई करने वाली युवती, जो सरकारी नौकरी का सपना देख रही थी, उसी के अपने घर में लोहे की छड़ से सिर पर वार हत्या कर दी गई। हत्यारे कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी पति और सास-ससुर थे।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। टेक्कली मंडल अंतर्गत सोरलिगम गांव में दुम्पाला हरिणी (24) की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कथित तौर पर हरिणी की लोहे की छड़ से सिर पर वार कर हत्या कर दी, और घटना को दिल का दौरा पड़ने से हुई स्वाभाविक मौत बताकर पूरे 10 दिनों तक छिपाए रखा। इतना ही नहीं, शव का तुरंत अंतिम संस्कार कर सबूत भी मिटा दिए गए, लेकिन मृतका के आखिरी सेल्फी वीडियो ने पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया।

पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान पैला विजया कुमारी (45), डम्पला बालुसाकु (72) और डम्पला दंथेश्वर राव (36) के रूप में की है। इनके पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे की छड़ और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। श्रीकाकुलम पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह हत्या पहले से रची गई साजिश का नतीजा थी और आरोपियों ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई कर रही है।

शादी, सपने और अलगाव की कहानी दुम्पाला हरिणी ने अक्टूबर 2020 में दंथेश्वर राव से शादी की थी। उस समय वह स्नातक की पढ़ाई के दूसरे वर्ष में थी। दोनों से एक एक बेटा भी हुआ। डिग्री पूरी करने के बाद हरिणी ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। वह अपने बेटे के साथ हैदराबाद चली गईं और APPSC ग्रुप परीक्षाओं की तैयारी करने लगीं। पढ़ाई और बच्चे की देखभाल साथ-साथ करना मुश्किल होने पर हरिणी ने बेटे को अपनी मां पैला विजया कुमारी के पास आदर्श नगर, हैदराबाद भेज दिया। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के एसआर नगर स्थित एक प्रतिष्ठित निजी कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहकर मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने लगीं।

कोचिंग सेंटर में ही हरिणी की दोस्ती हैदराबाद निवासी सुधा नागेंद्र से हुई। दोनों एक-दूसरे के करीब आ गईं। जब विजया कुमारी को इस दोस्ती का पता चला तो वह हरिणी से लगातार झगड़ा करने लगी। स्थिति इतनी बिगड़ी कि इस वर्ष फरवरी महीने में हरिणी ने बालानगर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और स्पष्ट कहा कि वह अपने पति दंथेश्वर राव से अलग होकर सुधा नागेंद्र से शादी करना चाहती है।

हत्या की साजिश और लोहे की छड़ से वारपुलिस जांच के अनुसार, इस रिश्ते से नाराज विजया कुमारी और दंथेश्वर राव ने हरिणी को हटाने की ठान ली। तलाक की औपचारिकताओं को पूरा करने का बहाना बनाकर हरिणी को गांव बुलाया गया। हरिणी को अपनी मां पर शक था, इसलिए उन्होंने 31 मई 2026 को सोरलिगम रवाना होने से पहले सुधा नागेंद्र को एक सेल्फी वीडियो भेजा। वीडियो में हरिणी ने साफ-साफ कहा कि मैं अपने गृहनगर जा रही हूं। अगर 5 जून 2026 तक मैं हैदराबाद नहीं लौटती, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करना। 1 जून की रात हरिणी घर में सो रही थीं।

पुलिस के मुताबिक, विजया कुमारी और ससुर डम्पला बालुसाकु ने लोहे की छड़ से उनके सिर पर लगातार वार किए। वार इतने घातक थे कि हरिणी मौके पर ही जान गंवा बैठीं। इसके बाद दोनों ने दंथेश्वर राव को फोन कर सूचना दी। दंथेश्वर राव घटना के समय जानबूझकर गांव के बाहर फिल्म देखने गया हुआ था ताकि उस पर शक न हो। वह रात को घर पहुंचा। तीनों आरोपियों ने मिलकर घर और शव से खून के सारे निशान गीले कपड़ों से पोंछे। उन्होंने शव को ऐसे व्यवस्थित किया कि आस-पास के ग्रामीणों को लगे कि हरिणी को दिल का दौरा पड़ा था। गांव वालों को भी यही विश्वास दिलाया गया।

अंतिम संस्कार और सबूतों को किया नष्ट पुलिस के अनुसार, 2 जून की सुबह ही हरिणी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। खून से सने कपड़े और अन्य सबूतों को आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह पूरे 10 दिनों तक हत्या छिपी रही। 5 जून को जब हरिणी हैदराबाद नहीं लौटीं तो सुधा नागेंद्र ने बालानगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी और संदिग्ध मौत की शिकायत दर्ज कराई। दोनों जिलों की पुलिस ने समन्वय से जांच शुरू की। जांच टीम जब सोरलिगम पहुंची तो सबूतों के अभाव में शुरू में मुश्किल हुई, लेकिन हरिणी के आखिरी वीडियो और तकनीकी साक्ष्यों ने पूरे मामले को खोल दिया।पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की। पूछताछ में सभी ने हत्या की योजना और इसके पीछे की वजह कबूल कर ली। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं।