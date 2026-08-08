युवा नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी के सिर और छाती में गोलियां दाग दी थीं। वजह? सिर्फ एक शक कि नैना का किसी और से अफेयर चल रहा है।

कत्ल करने के बाद जब खून से लथपथ नैना साहनी की लाश सामने पड़ी थी, तो सुशील शर्मा के सिर पर खून सवार था। (File Photo)

2 जुलाई 1995 की उमस भरी रात। लुटियंस दिल्ली के अशोका रोड स्थित बगिया रेस्टोरेंट का पिछला हिस्सा धू-धू कर जल रहा था। राजधानी सो रही थी, लेकिन उस रेस्टोरेंट के पीछे एक ऐसा जुर्म पक रहा था, जिसकी खौफनाक दास्तान भारतीय आपराधिक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। मामला सिर्फ एक कत्ल का नहीं था, बल्कि कत्ल के बाद सबूत मिटाने के उस जघन्य और घिनौने तरीके का था, जिसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे।

युवा नेता सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी नैना साहनी के सिर और छाती में गोलियां दाग दी थीं। वजह? सिर्फ एक शक कि नैना का किसी और से अफेयर चल रहा है। कत्ल करने के बाद जब खून से लथपथ लाश सामने पड़ी थी, तो सुशील के सिर पर खून सवार था। वह अपनी कार में लाश को लादकर ITDC के बगिया रेस्टोरेंट की रसोई में ले गया। वहां उसने रेस्टोरेंट के मैनेजर की मदद से लाश को मिट्टी के गर्म तंदूर में झोंक दिया। लाश जल्दी जल जाए, इसके लिए उसमें मक्खन और लकड़ी के बोरे भरे जाने लगे।

गश्त पर निकले कांस्टेबल की सतर्कता से खुला राज अगर उस रात दिल्ली पुलिस का एक होमगार्ड और कांस्टेबल मुस्तैद न होते, तो नैना साहनी का वजूद शायद हमेशा के लिए राख के तब्दील होकर मिट जाता।

रात करीब 11:30 बजे कनॉट प्लेस के पास गश्त कर रहे कांस्टेबल अब्दुल नजीर लश्कर और होमगार्ड चंदरपाल ने रेस्टोरेंट की छत से उठते काले और बदबूदार धुएं को देखा। धुएं में जलते हुए मांस की अजीब सी बू आ रही थी। उन्हें लगा कि कहीं कोई बड़ी आग न लग गई हो। जब वे रेस्टोरेंट के पिछले गेट से अंदर घुसे, तो उन्होंने देखा कि तंदूर की बड़ी-बड़ी लपटों के बीच इंसान का आधा जला हुआ शरीर पड़ा था और रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव कुमार उसमें मक्खन डालकर आग तेज कर रहा था।

पुलिस को देखते ही मैनेजर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। सुशील शर्मा अपनी कार में बैठकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला।

फोरेंसिक साइंस और डीएनए टेस्ट की पहली ऐतिहासिक मिसाल यह भारतीय न्याय व्यवस्था का वह पहला बड़ा मामला था, जहां किसी वीभत्स हत्याकांड को साबित करने के लिए डीएनए (DNA) प्रोफाइलिंग का निर्णायक रूप से इस्तेमाल किया गया। तंदूर में जली हुई लाश इतनी सड़-गल चुकी थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था।

पुलिस ने नैना साहनी के माता-पिता के सैंपल लेकर हैदराबाद की CCMB लैब में डीएनए मैच करवाया। रिपोर्ट ने शत-प्रतिशत साबित कर दिया कि तंदूर से मिली लाश नैना साहनी की ही थी। इस फोरेंसिक सबूत ने सुशील शर्मा के हर उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें वह कह रहा था कि उस रात रेस्टोरेंट में कोई इंसान नहीं बल्कि पोस्टर और बैनर जलाए जा रहे थे।

23 साल बाद जेल से रिहाई और अनसुलझे पहलू सुशील शर्मा बेंगलुरु जाकर छिप गया था, लेकिन 10 जुलाई 1995 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने उसके जुर्म की संगीनता को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी को उम्रकैद में बदल दिया। शीर्ष अदालत का मानना था कि यह अपराध समाज के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक व्यक्तिगत ईर्ष्या और गुस्से में उठाया गया कदम था।

दिसंबर 2018 में, 23 साल से ज्यादा का वक्त सलाखों के पीछे बिताने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया।