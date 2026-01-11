पलक्कड़ विधायक पर तीसरी महिला ने लगाया रेप का आरोप, क्राइम ब्रांच ने देर रात किया गिरफ्तार

संक्षेप: महिला की शिकायत के बाद पलक्कड़ के विधायक के खिलाफ हाल में यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज किया गया था। इसी तरह के दो अन्य मामलों की तफ्तीश कर रहे SIT को इस ताजा मामले की छानबीन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न के मामले में शनिवार रात पलक्कड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें रविवार सुबह एक पुलिस शिविर में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, पथनमथिट्टा जिले की महिला की शिकायत के बाद पलक्कड़ के विधायक के खिलाफ हाल में यौन उत्पीड़न का तीसरा मामला दर्ज किया गया था। सूत्रों ने कहा कि उनके खिलाफ इसी तरह के दो अन्य मामलों की तफ्तीश कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को इस ताजा मामले की छानबीन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

ममकूटाथिल पलक्कड़ के एक होटल में ठहरे हुए थे और उन्हें देर रात हिरासत में लेकर पथनमिट्टा लाया गया। पुलिस ने कहा कि उनकी औपचारिक गिरफ्तारी बाद में दर्ज होने की संभावना है। केरल उच्च न्यायालय ने इससे पहले ममकूटाथिल को पहले मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था, जो एक महिला से बलात्कार और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोपों से संबंधित है। दूसरे मामले में, तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने ममकूटाथिल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।