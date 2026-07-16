मुंबई में भीषण हादसा, 13वीं मंजिल से टूटी क्रेन सीधा लोगों पर गिरी; 1 की मौत, 3 घायल

मुंबई में एक निर्माणाधीन इमारत के पास खड़ी क्रेन के गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मीरा रोड़ पर हुई इस घटना को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है।

मुंबई के बाहरी इलाके में गुरुवार को एक भीषण हादसा हुआ है। बिल्डिंग पर काम करने के लिए लगी एक क्रेन 13वीं मंजिल से टूटकर जमीन पर मौजूद मजदूरों के ऊपर आ गिरी। आस पास कई गाड़ियां भी खड़ी थीं, वह भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस घटना के बाद पहुंची पुलिस और मेडीकल मदद टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन एक 20 वर्षीय मजदूर को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया। बाकी तीन घायलों को बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना मीरा रोड स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में हुई है। क्रेन 13वीं मंजिल पर काम कर रही थी। इसी बीच उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर आ गिरी। घटनास्थल से सामने आए फुटेज में क्रेन गाड़ियों के ऊपर दिख रही है। इस घटना के पीछे क्या कारण रहे इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

घटनास्थल पर जांच करने के लिए स्थानीय पुलिस टीम भी पहुंच चुकी है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया कि अभी जांच की जा रही है। कुछ सबूत सामने आने पर ही स्पष्ट किया जा सकेगा कि यह कोई दुर्घटना है या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है।