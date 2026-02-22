Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

फिल्म 'केरल स्टोरी 2 को सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए', CPM सांसद ने क्या कहा

Feb 22, 2026 09:30 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जॉन ब्रिटास ने साफ किया कि वे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म द केरला स्टोरी को भी नहीं रोका गया था, लेकिन वह थिएटर में फ्लॉप हो गई क्योंकि लोगों ने इसे नहीं देखा। 

फिल्म 'केरल स्टोरी 2 को सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए', CPM सांसद ने क्या कहा

सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने आगामी फिल्म द केरला स्टोरी 2 को एक प्रोपेगैंडा फिल्म करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केरल विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म बीजेपी के नेतृत्व में केरल की शांतिपूर्ण और सांप्रदायिक सद्भाव वाली छवि को खराब करने की कोशिश है। ब्रिटास ने कहा, 'यह एक प्रोपेगैंडा मूवी है। इसे थिएटर में देखने के बजाय सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए।' उन्होंने फिल्म को बीजेपी की योजना बताया, जिसके जरिए राज्य में पैठ बनाने और गलत छवि गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के प्रमो में एक महिला को बीफ खाने के लिए मजबूर करने का दृश्य दिखाया गया है, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया है।

ये भी पढ़ें:PM मोदी के 'गंदा, नंगा' वाले हमले पर CONG का पलटवार, शेयर की BJP नेता की तस्वीर

जॉन ब्रिटास ने साफ किया कि वे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म द केरला स्टोरी को भी नहीं रोका गया था, लेकिन वह थिएटर में फ्लॉप हो गई क्योंकि लोगों ने इसे नहीं देखा। उन्होंने दावा किया कि पहली फिल्म की सफलता दिखाई गई थी, लेकिन वास्तव में बीजेपी कार्यकर्ताओं और इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले धन से बल्क टिकट खरीदकर बॉक्स ऑफिस फिगर्स बढ़ाए गए। ब्रिटास ने बीजेपी नेताओं को चुनौती दी कि क्या वे केरल में खुलकर बीफ बैन की मांग कर सकते हैं, जबकि कई स्थानीय बीजेपी नेता खुद बीफ खाते हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म केरल की बहुलतावादी संस्कृति को समझने में नाकाम है, जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां सद्भाव से रहती हैं।

ये भी पढ़ें:पॉश एरिया में रफ्तार का कहर, चार करोड़ की फरारी ने तीन को कुचला

ब्रिटास ने फिल्म को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह राज्य की साक्षर और जागरूक जनता पर नहीं चलेगी। उन्होंने घूसखोर पंडत फिल्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया, जहां अदालत ने समाज के एक वर्ग को बदनाम करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा कि जब निर्दोष शीर्षक वाली फिल्म पर अदालत सख्त थी, तो केरला स्टोरी 1 और 2 जैसी फिल्मों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ब्रिटास ने फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, जिसमें सीक्वल को जल्दी सर्टिफिकेट मिल गया।

ये भी पढ़ें:रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार को 1000 करोड़ की रखी पेशकश! BJP ने कांग्रेस को घेरा

जॉन ब्रिटास ने विश्वास जताया कि केरल की राजनीतिक रूप से जागरूक जनता ऐसी विभाजनकारी कोशिशों को नाकाम कर देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, राज्य अपनी सद्भाव की पहचान बनाए रखेगा और ऐसी फिल्मों को मुंहतोड़ जवाब देगा। यह विवाद सिनेमा की स्वतंत्रता, राजनीतिक प्रचार और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन पर फिर से बहस छेड़ रहा है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Kerala The Kerala Story 2
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।