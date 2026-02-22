फिल्म 'केरल स्टोरी 2 को सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए', CPM सांसद ने क्या कहा

जॉन ब्रिटास ने साफ किया कि वे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहली फिल्म द केरला स्टोरी को भी नहीं रोका गया था, लेकिन वह थिएटर में फ्लॉप हो गई क्योंकि लोगों ने इसे नहीं देखा।

सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने आगामी फिल्म द केरला स्टोरी 2 को एक प्रोपेगैंडा फिल्म करार दिया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केरल विधानसभा चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फिल्म बीजेपी के नेतृत्व में केरल की शांतिपूर्ण और सांप्रदायिक सद्भाव वाली छवि को खराब करने की कोशिश है। ब्रिटास ने कहा, 'यह एक प्रोपेगैंडा मूवी है। इसे थिएटर में देखने के बजाय सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए।' उन्होंने फिल्म को बीजेपी की योजना बताया, जिसके जरिए राज्य में पैठ बनाने और गलत छवि गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिल्म के प्रमो में एक महिला को बीफ खाने के लिए मजबूर करने का दृश्य दिखाया गया है, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया है।

उन्होंने दावा किया कि पहली फिल्म की सफलता दिखाई गई थी, लेकिन वास्तव में बीजेपी कार्यकर्ताओं और इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले धन से बल्क टिकट खरीदकर बॉक्स ऑफिस फिगर्स बढ़ाए गए। ब्रिटास ने बीजेपी नेताओं को चुनौती दी कि क्या वे केरल में खुलकर बीफ बैन की मांग कर सकते हैं, जबकि कई स्थानीय बीजेपी नेता खुद बीफ खाते हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म केरल की बहुलतावादी संस्कृति को समझने में नाकाम है, जहां विभिन्न धर्म और संस्कृतियां सद्भाव से रहती हैं।

ब्रिटास ने फिल्म को बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह राज्य की साक्षर और जागरूक जनता पर नहीं चलेगी। उन्होंने घूसखोर पंडत फिल्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला दिया, जहां अदालत ने समाज के एक वर्ग को बदनाम करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा कि जब निर्दोष शीर्षक वाली फिल्म पर अदालत सख्त थी, तो केरला स्टोरी 1 और 2 जैसी फिल्मों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। ब्रिटास ने फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, जिसमें सीक्वल को जल्दी सर्टिफिकेट मिल गया।