Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCPM Leader Mohammad Salim Became Awasthi in Bengal SIR Draft Voter List Son Attacks Election Commission
बंगाल के SIR में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम बन गए अवस्थी, चुनाव आयोग पर भड़का बेटा

बंगाल के SIR में सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम बन गए अवस्थी, चुनाव आयोग पर भड़का बेटा

संक्षेप:

अपनी फेसबुक पोस्ट में अजीज ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने मुझे और मोहम्मद सलीम को ब्राह्मण बना दिया। उन्होंने फेसबुक पर वोटर रोल ड्राफ्ट की डिटेल्स शेयर की हैं। इसमें लास्ट नाम में बंगाली भाषा में अवस्थी लिखा हुआ है।

Dec 17, 2025 08:48 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

देशभर के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच, पश्चिम बंगाल में सीपीएम नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिश अजीज ने बताया है कि बंगाल एसआईआर में जारी हुए वोटर रोल के ड्राफ्ट में उनका और उनके पिता (सलीम) दोनों के नाम के आगे अवस्थी लगा दिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपनी फेसबुक पोस्ट में अजीज ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने मुझे और मोहम्मद सलीम को ब्राह्मण बना दिया। उन्होंने फेसबुक पर वोटर रोल ड्राफ्ट की फोटोज भी शेयर की हैं। इसमें लास्ट नाम में बंगाली भाषा में अवस्थी लिखा हुआ है। जबकि मोहम्मद सलीम के नाम में भी अवस्थी हो गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अजीज ने कहा, "मेरे पिता दशकों से पॉलिटिशियन हैं। अगर उनके मामले में ऐसी गलती हो सकती है, तो कोई सोच ही सकता है कि दूसरों के साथ क्या हुआ होगा।" सलीम ने इस मौके पर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने द टेलीग्राफ अखबार से कहा, "यह गलती दिखाती है कि एसआईआर जैसे गंभीर काम को इलेक्शन कमीशन ने बहुत हल्के में लिया है। उसने जरूरी तैयारी नहीं की और काम करने वाले अधिकारियों को जरूरी ट्रेनिंग भी नहीं दी।"

सीपीएम नेता ने आगे कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एसआईआर को एक मजाक बना दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने बीते दिन पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। इसमें 58 लाख नाम काटे गए हैं, जिसमें से 24 लाख वोटर्स मृत घोषित हैं, जबकि 19 लाख वोटर्स को कहीं और शिफ्ट हुए दिखाया गया है। वहीं, 12 लाख वोटर्स 'गायब' हैं। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
West Bengal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।