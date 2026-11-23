मुख्य विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक की साझेदार माकपा ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को केवल केंद्र में भाजपा को रोकने के लिए बनाया गया है। राज्यों में सभी पार्टियां अपने-अपने फैसले लेंगीं।

मुख्य विपक्षी गठबंधन 'INDIA' की सदस्य पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 'इंडिया' गठबंधन बनाया गया था, लेकिन अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक फैसले वहां की परिस्थितियों के अनुसार लिए जाएंगे।

सीताराम येचुरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के बाहर अपनी बात रखते हुए पार्टी महासचिव एम ए बेबी ने केंद्र और राज्य के स्तर पर गठबंधन की बात पर अपनी स्थिति को साफ किया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी के भाजपा विरोधी सभी ताकतों से एकजुट होने की अपील करने से जुड़े सवाल का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, "फासीवादी प्रवृत्तियों वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा को नियंत्रित करता है। इस खतरे का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' गठबंधन बनाया गया था। माकपा इसका हिस्सा है। हालांकि, हर राज्य की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं और फैसले उसी के अनुसार लिए जाते हैं।"

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा विरोधी सभी पार्टियों को एक होने की अपील की थी। उन्होंने लेफ्ट पार्टियों के साथ जाने से भी इनकार नहीं किया, जिनके खिलाफ संघर्ष करके वह सत्ता में आई थीं। हालांकि, इस मुद्दे पर लेफ्ट पार्टियों ने ममता बनर्जी के ऊपर तंज कसा था। रविवार को बेबी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई फैसला लेगी।

इंसान को दोस्त और दुश्मन का पता होना चाहिए- CPIM नेता दूसरी तरफ, पार्टी के दूसरे नेता मोहम्मद सलीम ने भी ममता बनर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना पर सतर्क रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातचीत करना स्वीकार्य है, लेकिन "इंसान को अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान होनी चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की रणनीति धीरे-धीरे तैयार की जाती है।