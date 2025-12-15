Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsCPI M leader in Kerala Saidali Majeed triggered controversy making misogynistic remarks
महिलाएं पति के साथ सोने के लिए होती हैं, घुमाने के लिए नहीं; चुनाव जीत वामपंथी नेता के बिगड़े बोल

संक्षेप:

वामपंथी नेता, सैदाली मजीद ने मुस्लिम लीग की आलोचना करते हुए शब्दों की सीमाएं लांघ दीं। सैदाली मजीद ने कहा कि विपक्षी पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने परिवार के महिलाओं को आगे कर रही थी।

Dec 15, 2025 08:36 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
केरल में CPI(M) के एक नेता ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। CPI(M) के सैदाली मजीद ने हाल ही में केरल नगर निकाय चुनावों में जीत हासिल की है और उन्होंने यह आपत्तिजनक टिप्पणी अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान की। जानकारी के मुताबिक वामपंथी नेता ने मुस्लिम लीग की महिला उम्मीदवारों को निशाना बनाते हुए महिला विरोधी टिप्पणियां कीं और शब्दों की मर्यादा भूल गए।

इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सैदाली मजीद ने मुस्लिम लीग की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी महिला कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को आगे कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी। कथित तौर पर उन्होंने अपने भाषण में कहा, “सैदाली मजीद को हराने और इस वार्ड को छीनने के लिए, मुस्लिम लीग के पुरुषों को अपनी शादीशुदा महिलाओं को दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहिए था।” वामपंथी नेता यही नहीं रुकें। उन्होंने आगे कहा, “हम भी शादीशुदा हैं और हमारी भी बेटियां हैं। महिलाएं अपने पतियों के साथ सोने के लिए होती हैं।”

वहीं मुस्लिम लीग की महिला कार्यकर्ताओं पर CPI(M) द्वारा हमलों पर आलोचना का जवाब देते हुए, सैदाली ने कहा, "अगर आपको राजनीति में आना है, तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। नहीं तो, उन्हें हाउसवाइफ बने रहना चाहिए।" CPI(M) की इस तरह की टिप्पणी की कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
