महिलाएं पति के साथ सोने के लिए होती हैं, घुमाने के लिए नहीं; चुनाव जीत वामपंथी नेता के बिगड़े बोल
वामपंथी नेता, सैदाली मजीद ने मुस्लिम लीग की आलोचना करते हुए शब्दों की सीमाएं लांघ दीं। सैदाली मजीद ने कहा कि विपक्षी पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपने परिवार के महिलाओं को आगे कर रही थी।
केरल में CPI(M) के एक नेता ने महिलाओं पर विवादित टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है। CPI(M) के सैदाली मजीद ने हाल ही में केरल नगर निकाय चुनावों में जीत हासिल की है और उन्होंने यह आपत्तिजनक टिप्पणी अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान की। जानकारी के मुताबिक वामपंथी नेता ने मुस्लिम लीग की महिला उम्मीदवारों को निशाना बनाते हुए महिला विरोधी टिप्पणियां कीं और शब्दों की मर्यादा भूल गए।
इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सैदाली मजीद ने मुस्लिम लीग की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी महिला कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को आगे कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी। कथित तौर पर उन्होंने अपने भाषण में कहा, “सैदाली मजीद को हराने और इस वार्ड को छीनने के लिए, मुस्लिम लीग के पुरुषों को अपनी शादीशुदा महिलाओं को दूसरों के सामने नहीं दिखाना चाहिए था।” वामपंथी नेता यही नहीं रुकें। उन्होंने आगे कहा, “हम भी शादीशुदा हैं और हमारी भी बेटियां हैं। महिलाएं अपने पतियों के साथ सोने के लिए होती हैं।”
वहीं मुस्लिम लीग की महिला कार्यकर्ताओं पर CPI(M) द्वारा हमलों पर आलोचना का जवाब देते हुए, सैदाली ने कहा, "अगर आपको राजनीति में आना है, तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। नहीं तो, उन्हें हाउसवाइफ बने रहना चाहिए।" CPI(M) की इस तरह की टिप्पणी की कड़ी आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा भी जाहिर किया है।