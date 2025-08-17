सीपी राधाकृष्णन होंगे NDA की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, जेपी नड्डा ने किया ऐलान
सीपी राधाकृष्णन एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। वे इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। जेपी नड्डा ने अहम बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान किया। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं।
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी संसदीय दल की अहम बैठक के बाद रविवार देर शाम को राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। तमिलनाडु के रहने वाले सी पी राधाकृष्णन इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और अतीत में वे झारखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभा चुके हैं।
बीजेपी संसदीय बोर्ड की रविवार को हुई अहम बैठक के बाद उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ''सभी के साथ चर्चा हुई और सुझाव मांगे गए, जिसके बाद तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे। इनका जन्म 20 अक्टूबर, 1957 को हुआ।'' भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) संसदीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यालय पहुंचे। इसके अलावा संसदीय बोर्ड की बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल हुए।
पूर्व सांसद और आरएसएस से जुड़े रहे हैं
सीपी राधाकृष्णन दो बार के पूर्व लोकसभा सांसद भी हैं। वे आरएसएस से भी जुड़े रहे। उन्होंने 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। साल 1998 के चुनाव में 150,000 से अधिक मतों के अंतर से और 1999 के चुनावों में 55,000 के अंतर से जीत भी हासिल की। इसके अलावा, वे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साल 2020-2022 तक केरल में बीजेपी के इनचार्ज के रूप में काम किया। अगले साल 12 फरवरी, 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहीं, 19 मार्च, 2024 को उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर 27 जुलाई, 2024 को उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया।