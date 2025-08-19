ताकि लग ना जाए 2022 वाला घाव? विपक्ष ने क्यों लगाया सुदर्शन रेड्डी पर ही दांव

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को घोषणा की कि न्यायमूर्ति रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। खरगे ने कहा, 'INDIA गठबंधन के सभी दलों ने एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है।

INDIA यानी विपक्षी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी को चुना है। पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि विपक्ष तमिलनाडु से किसी नेता के नाम का ऐलान कर सकता है, क्योंकि सत्तारूढ़ NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को घोषणा की कि न्यायमूर्ति रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। खरगे ने कहा, 'INDIA गठबंधन के सभी दलों ने एक साझा उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। मुझे खुशी है कि सभी विपक्षी दल एक नाम पर सहमत हुए हैं। यह लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।'

क्यों सुदर्शन रेड्डी बने पहली पसंद एक ओर जहां राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं। वहीं, विपक्ष ने रेड्डी के जरिए ऐसे नाम को मैदान में उतारा है, जो राजनीति से दूर है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से बाहर वाले व्यक्ति को चुनाव में उतारने का फैसला इसलिए लिए गया था, ताकि क्षेत्रीय दल विरोध दर्ज ना करा सकें।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने यह भी कहा कि गठबंधन की सभी मांगों को पूरा करने के लिए रेड्डी के नाम का चुनाव किया गया है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके दक्षिण से किसी नाम को मैदान में उतारना चाहती थी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस किसी गैर राजनीतिक नाम के पक्ष में थी। खबर है कि रेड्डी के नाम पर आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन जताया है। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। इसके लिए नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है।

तब मार्गरेट अल्वा के नाम पर कुछ दल से असहमत साल 2022 में विपक्ष ने एनडीए के तत्कालीन उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा पर दांव लगाया था। उस समय हुई मीटिंग के दौरान टीएमसी और आप गायब रहे थे। हालांकि, बाद में आप ने अल्वा को समर्थन देने का फैसला किया था, लेकिन दो सांसदों को छोड़कर टीएमसी के अन्य नेताओं ने मतदान से दूरी बनाई थी।