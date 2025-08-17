एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल की गद्दी संभाल रहे सीपी राधाकृष्णन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस चैंपियन रह चुके राधाकृष्णनन सियासत के मैदान में भी सूरमा का कद रखते हैं।

एनडीए ने सीपी राधाकृष्ण को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। फिलहाल महाराष्ट्र के राज्यपाल की गद्दी संभाल रहे सीपी राधाकृष्णन राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है। कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस चैंपियन रह चुके राधाकृष्णन सियासत के मैदान में भी सूरमा का कद रखते हैं। महाराष्ट्र से पहले वह झारखंड के राज्यपाल का पद भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा साल 2004 से 2007 तक राधाकृष्णन तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

तमिलनाडु में जन्म

नए उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपूरन पोन्नूस्वामी राधाकृष्णन है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर डिग्री हासिल की है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया और वह 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने। राधाकृष्णन एक उत्साही खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते हैं और वह टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लंबी दूरी के धावक थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक है।

लंबा है अनुभव

सीपी राधाकृष्णन ने कुछ समय तक तेलंगाना के राज्यपाल और पुड्डुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। 1996 में राधाकृष्णन को तमिलनाडु में भाजपा का सचिव नियुक्त किया गया। वह 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1999 में वे पुनः लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कपड़ा संबंधी संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) संबंधी संसदीय समिति और वित्त संबंधी परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे। वह स्टॉक एक्सचेंज घोटाले की जांच करने वाली संसदीय विशेष समिति के सदस्य भी थे।

19,000 किलोमीटर की ‘रथ यात्रा’

राधाकृष्णन ने 2004 में संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वह ताइवान गए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। 2004 से 2007 के बीच तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 19,000 किलोमीटर की ‘रथ यात्रा’ की, जो 93 दिनों तक चली। यह यात्रा सभी भारतीय नदियों को जोड़ने, आतंकवाद के उन्मूलन, समान नागरिक संहिता लागू करने, अस्पृश्यता निवारण और मादक पदार्थों की समस्या से निपटने जैसी मांगों को उजागर करने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने विभिन्न उद्देश्यों के लिए दो और पदयात्राओं का नेतृत्व भी किया।