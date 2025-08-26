Coward DK Shivkumar was the target of Italian Congress leaders who made fun of the Deputy CM इटली कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे डरपोक डीके शिवकुमार, डिप्टी CM का किसने उड़ाया मजाक, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCoward DK Shivkumar was the target of Italian Congress leaders who made fun of the Deputy CM

इटली कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे डरपोक डीके शिवकुमार, डिप्टी CM का किसने उड़ाया मजाक

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को हुई भगदड़ पर 21 अगस्त को विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले... की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं।'

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:40 PM
share Share
Follow Us on
इटली कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे डरपोक डीके शिवकुमार, डिप्टी CM का किसने उड़ाया मजाक

RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गीत मामले में घिरे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार माफी मांग रहे हैं। अब उनके इस फैसले पर जनता दल सेक्युलर ने तंज कसा है। जेडीएस का कहना है कि डीके ने पद बचाने के चलते अलाकमान से माफी मांग ली है। साथ ही पार्टी ने उन्हें चूहा भी करार दिया है। जेडीएस ने कहा कि गीत गाकर डीके 'इटली के कांग्रेस नेताओं' के निशान पर थे।

जेडीएस ने कन्नड़ में किए एक पोस्ट में डीके को घेरा है। हिंदी में अनुवाद किया जाए तो, 'बर्खास्त होने के डर से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने माफी मांगी है। विधानसभा में शेर, लेकिन आलाकमान के सामने चूहा। विधानसभा में आरएसएस का गीत गाने और इटली कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर आने के बाद डरपोक डीके ने झुकर माफी मांगी है, ताकि पद ना जाए और बर्खास्त होने से बच जाएं।'

पार्टी ने लिखा, 'नेता के समुदाय से आने वाले मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया जा रहा है। अलाकमान उन्हें माफी मांगने का एक मौका तक नहीं दे रहा। कांग्रेस आलाकमान के पास दलितों के लिए एक न्याय और ताकतवरों के लिए अलग न्याय है।'

डीके ने माफी मांगी

शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य विधानसभा में संगठन का गीत गाने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह माफी मांगते हैं और वह एक कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में 'किसी संदर्भ में इसका उल्लेख किया था'।

शिवकुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को हुई भगदड़ पर 21 अगस्त को विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले... की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं।'

उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मेरा जीवन सबको शक्ति देने के लिए है। मैं हर किसी की मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा हूं, आज भी उनके साथ हूं... एक वफादार कांग्रेसी होने के नाते मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता... अगर आप माफी चाहते हैं, तो हां, मैं इसके लिए तैयार हूं। सभी कांग्रेसियों और विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन के कई राजनीतिक दलों के मित्रों को संभवत: इससे ठेस पहुंची है।'

उन्होंने कहा, 'अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, जो मैंने नहीं की है, तो मैं अब भी माफी मांगने को तैयार हूं।' कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दोहराते हुए शिवकुमार ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति मेरी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। मैं जन्म से कांग्रेसी हूं, मरते दम तक कांग्रेसी ही रहूंगा।'

Karnataka News Congress
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।