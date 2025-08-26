इटली कांग्रेस नेताओं के निशाने पर थे डरपोक डीके शिवकुमार, डिप्टी CM का किसने उड़ाया मजाक

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को हुई भगदड़ पर 21 अगस्त को विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस की प्रार्थना 'नमस्ते सदा वत्सले... की कुछ पंक्तियां पढ़ी थीं।'

RSS यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गीत मामले में घिरे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार माफी मांग रहे हैं। अब उनके इस फैसले पर जनता दल सेक्युलर ने तंज कसा है। जेडीएस का कहना है कि डीके ने पद बचाने के चलते अलाकमान से माफी मांग ली है। साथ ही पार्टी ने उन्हें चूहा भी करार दिया है। जेडीएस ने कहा कि गीत गाकर डीके 'इटली के कांग्रेस नेताओं' के निशान पर थे।

जेडीएस ने कन्नड़ में किए एक पोस्ट में डीके को घेरा है। हिंदी में अनुवाद किया जाए तो, 'बर्खास्त होने के डर से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने माफी मांगी है। विधानसभा में शेर, लेकिन आलाकमान के सामने चूहा। विधानसभा में आरएसएस का गीत गाने और इटली कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर आने के बाद डरपोक डीके ने झुकर माफी मांगी है, ताकि पद ना जाए और बर्खास्त होने से बच जाएं।'

पार्टी ने लिखा, 'नेता के समुदाय से आने वाले मंत्रियों को मंत्री पद से हटाया जा रहा है। अलाकमान उन्हें माफी मांगने का एक मौका तक नहीं दे रहा। कांग्रेस आलाकमान के पास दलितों के लिए एक न्याय और ताकतवरों के लिए अलग न्याय है।'

डीके ने माफी मांगी शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य विधानसभा में संगठन का गीत गाने से अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह माफी मांगते हैं और वह एक कांग्रेसी हैं और मरते दम तक कांग्रेसी ही रहेंगे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में 'किसी संदर्भ में इसका उल्लेख किया था'।

उन्होंने यहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, मेरा जीवन सबको शक्ति देने के लिए है। मैं हर किसी की मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहा हूं, आज भी उनके साथ हूं... एक वफादार कांग्रेसी होने के नाते मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता... अगर आप माफी चाहते हैं, तो हां, मैं इसके लिए तैयार हूं। सभी कांग्रेसियों और विपक्षी दलों के ‘इंडिया’ गठबंधन के कई राजनीतिक दलों के मित्रों को संभवत: इससे ठेस पहुंची है।'