cow pious and sacred killing her could severe repercussions says punjab haryana high court गाय पवित्र और आस्था का विषय, हत्या के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं: हाई कोर्ट, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newscow pious and sacred killing her could severe repercussions says punjab haryana high court

गाय पवित्र और आस्था का विषय, हत्या के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं: हाई कोर्ट

जस्टिस संदीप मुद्गिल की बेंच ने कहा कि आसिफ पहले भी गोहत्या के आरोप का सामना कर चुका है। इस तरह बार-बार गोहत्या करना कानूनन गलत तो है ही। इसके अलावा भारत के सांस्कृतिक ढांचे के लिए भी खतरनाक है। बेंच ने कहा कि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है। ऐसे में उसकी हत्या करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़Tue, 26 Aug 2025 01:23 PM
share Share
Follow Us on
गाय पवित्र और आस्था का विषय, हत्या के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं: हाई कोर्ट

गोहत्या पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने हरियाणा नूंह जिले के रहने वाले आसिफ को गोहत्या के मामले में बेल देने से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा कि आसिफ आदतन अपराधी है। उसने पहले भी अदालत की ओर से नरम रुख दिखाए जाने का गलत फायदा उठाया था। जस्टिस संदीप मुद्गिल की बेंच ने कहा कि आसिफ पहले भी गोहत्या के आरोप का सामना कर चुका है। इस तरह बार-बार गोहत्या करना कानूनन गलत तो है ही। इसके अलावा भारत के संवैधानिक और सांस्कृतिक ढांचे के लिए भी खतरनाक है।

बेंच ने कहा कि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है। ऐसे में उसकी हत्या करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। आसिफ के खिलाफ नूंह सदर पुलिस स्टेशन में 3 अप्रैल, 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने एक सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर रास्ते में एक गाड़ी को रुकवाया था, जिससे गायें बरामद की गई थीं। आरोप है कि इन गायों को कत्ल करने के लिए राजस्थान ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि तसलीम, अमन और आसिफ नाम के तीन शख्स हैं, जो गायों को लेकर जा रहे हैं।

कैसे पुलिस ने एक टिप पर पकड़े थे गोहत्या के आरोपी

पुलिस ने जब इन लोगों का पीछा किया तो मोटर साइकिल से जा रहा तसलीम गिर पड़ा और पकड़ा गया। इसके अलावा अमन गाड़ी चला रहा था। उसे भी पकड़ा गया। वहीं आसिफ कंडक्टर साइड से कूदकर भाग निकला था। वाहन को जब चेक किया गया तो पुलिस को अंदर दो गायें भूखी प्यासी मिली थीं। उन्हें बेहद संकरे केबिन में बंद कर रखा था। गाड़ी से ही चाकू और कुल्हाड़ी आदि भी बरामद हुए। इससे अनुमान लगाया गया कि इन गायों को हत्या के लिए ही ले जाया जा रहा था। आसिफ का पुराना रिकॉर्ड भी इसी ओर इशारा कर रहा था।

आरोपी की दलील पर अदालत ने कहा- आदतन अपराधी को बेल नहीं

इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने हरियाणा गोवंश संरक्षण और गोसंवर्धन ऐक्ट, 2015 के तहत केस दर्ज किया था। इसके अलावा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। हिरासत में पूछताछ के बाद अमन को बेल मिल गई थी। इसके अलावा आसिफ अभी तक भाग रहा था और अंत में उसने हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत में उसने कहा कि मुझे भी अमन की तरह छोड़ा जाए। इसके अलावा उसने खुद को फंसाने का भी आरोप लगाया। हालांकि बेंच ने आसिफ की बेल अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह सुविधा ऐसे शख्स को नहीं दी जा सकती, जो लगातार नियमों का उल्लंघन करता रहा है।

India News India News Today India News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।