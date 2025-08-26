गाय पवित्र और आस्था का विषय, हत्या के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं: हाई कोर्ट

जस्टिस संदीप मुद्गिल की बेंच ने कहा कि आसिफ पहले भी गोहत्या के आरोप का सामना कर चुका है। इस तरह बार-बार गोहत्या करना कानूनन गलत तो है ही। इसके अलावा भारत के सांस्कृतिक ढांचे के लिए भी खतरनाक है। बेंच ने कहा कि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है। ऐसे में उसकी हत्या करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं।

गोहत्या पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अदालत ने हरियाणा नूंह जिले के रहने वाले आसिफ को गोहत्या के मामले में बेल देने से इनकार कर दिया है। बेंच ने कहा कि आसिफ आदतन अपराधी है। उसने पहले भी अदालत की ओर से नरम रुख दिखाए जाने का गलत फायदा उठाया था। जस्टिस संदीप मुद्गिल की बेंच ने कहा कि आसिफ पहले भी गोहत्या के आरोप का सामना कर चुका है। इस तरह बार-बार गोहत्या करना कानूनन गलत तो है ही। इसके अलावा भारत के संवैधानिक और सांस्कृतिक ढांचे के लिए भी खतरनाक है।

बेंच ने कहा कि भारत में गाय को पवित्र माना जाता है। ऐसे में उसकी हत्या करने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। आसिफ के खिलाफ नूंह सदर पुलिस स्टेशन में 3 अप्रैल, 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने एक सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर रास्ते में एक गाड़ी को रुकवाया था, जिससे गायें बरामद की गई थीं। आरोप है कि इन गायों को कत्ल करने के लिए राजस्थान ले जाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि तसलीम, अमन और आसिफ नाम के तीन शख्स हैं, जो गायों को लेकर जा रहे हैं।

कैसे पुलिस ने एक टिप पर पकड़े थे गोहत्या के आरोपी पुलिस ने जब इन लोगों का पीछा किया तो मोटर साइकिल से जा रहा तसलीम गिर पड़ा और पकड़ा गया। इसके अलावा अमन गाड़ी चला रहा था। उसे भी पकड़ा गया। वहीं आसिफ कंडक्टर साइड से कूदकर भाग निकला था। वाहन को जब चेक किया गया तो पुलिस को अंदर दो गायें भूखी प्यासी मिली थीं। उन्हें बेहद संकरे केबिन में बंद कर रखा था। गाड़ी से ही चाकू और कुल्हाड़ी आदि भी बरामद हुए। इससे अनुमान लगाया गया कि इन गायों को हत्या के लिए ही ले जाया जा रहा था। आसिफ का पुराना रिकॉर्ड भी इसी ओर इशारा कर रहा था।