विदा नहीं हुआ है कोरोना, इस जिले में तेजी से मिले केस; 4 मरीजों की मौत
आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में कोरोना के 8 मामले पाए गए हैं। जून से लेकर अब तक प्रदेश में 13 केस सामने आए हैं जिनमें से चार की मौत हो चुकी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है।
कोविड-19 को लेकर अब देश में लोग निश्चिंत भले ही हो गए हैं लेकिन यह वायरस अभी विदा नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश के एक जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। वहीं पूरे प्रदेश में 20 दिनों में ही 13 मामले सामने आए हैं। इनमें से 8 मामले कडप्पा जिले में हैं। इसके अलावा तीन केस गुंटूर, एक विशाखापट्टनम में और 1 काकीनाडा में दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोरोना से चार लोगों की मौत भी हो चुकी है। यहां कई मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है।
चार मरीजों की मौत
अस्पताल में दो कोविड मरीज़ों का इलाज चल रहा है। कृष्णा ज़िले की एक और महिला कोरोना से इन्फेक्टेड हो गई है और उसका इलाज AIIMS में चल रहा है। कोरोना से इन्फेक्टेड मरीज़ों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे की लैब में भेजे गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। इसके अलावा अस्पतालों में टेस्टिंग तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं । अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने, मास्क पहनने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी है। सरकार ने कोरोना से बचाव के उपायों पर खास ध्यान देने का निर्देश दिया है।
डॉक्टरों के मुताबिक जिन चार मरीजों की मौत हुई है वे पहले से भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे। कडप्पा के आरआईएमएसअस्पताल में एक कोविड वॉर्ड भी बनाया गया है। सरकार के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जून महीने में 2026 का पहला कोविड केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 1 जुलाई से केस बढ़ने लगे और 16 जुलाई तक 11 केस दर्ज किए गए हैं।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने से पड़ोसी ओडिशा राज्य भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने मंगलवार को कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले सामने आने की खबरों के बीच राज्य सरकार देश में कोविड-19 की स्थिति पर पैनी नजर रख रही है।
महालिंग ने देशभर में कोविड के परिदृश्य का जायजा लेने के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और ओडिशा का स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
महालिंग ने कहा, "राज्य सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ निरंतर समन्वय में है। ओडिशा केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेगा।" स्वास्थ्य विभाग ने एक बयान में कहा, "सतर्क रहें, सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।" (एजेंसी से इनपुट्स के साथ)
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें