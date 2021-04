आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने पीएम नरेंद्र मोदी को "टीके के वैश्वीकरण और राष्ट्रीकरण की तत्काल आवश्यकता" के बारे में लिखा। कई राज्यों में वैक्सीन खत्म हो गई है और बाकी के राज्यों में स्टॉक केवल 3 से 5 दिनों का ही बचा।

Aam Aadmi Party's Raghav Chadha writes to PM Narendra Modi regarding "urgent need for vaccine universalisation and vaccine nationalism"



"Several states have run out of stocks of vaccines & remaining states have stocks left only for 3 to 5 days," the letter reads #COVID19 pic.twitter.com/vvDWbhmen2