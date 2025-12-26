नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति के बेच रही थी महिला, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा
मुंबई की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने की कोशिश करने के जुर्म में एक महिला को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि महिला ने ऐसा करके, अपनी बेटी के प्यार और भरोसे को तोड़ा है।
मुंबई की एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने की कोशिश करने के जुर्म में एक महिला को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि महिला ने ऐसा करके, अपनी बेटी के प्यार और भरोसे को तोड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (डिंडोशी कोर्ट), नीता अनेकर ने 23 दिसंबर को सुनाए गए एक निर्णय में महिला को भारतीय दंड संहिता, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और बाल न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में, अदालत ने कहा कि मां और बच्चे के बीच प्यार और विश्वास का पवित्र बंधन है। शायद पूरे संसार में कोई और बंधन इतना मजबूत नहीं है।
मां के प्रति नहीं दिखा सकते दया
अदालत ने आगे कहा कि मां के प्यार जितना शुद्ध, नि:स्वार्थ और मजबूत कोई प्यार नहीं है। मां का प्यार किसी कानून या दया को नहीं जानता। यह अपनी राह में आने वाली हर चीज को तोड़ देता है। जज ने कहा कि एक मां बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन-पोषण करती है और बच्चे को दुनिया की सभी क्रूरताओं से बचाती है। लेकिन जब एक मां बच्चे को दुनिया की क्रूरताओं में धकेल देती है तो बच्चा जीवन की हर उम्मीद खो देता है। इसलिए महिला के प्रति किसी तरह की दया नहीं दिखाई जा सकती।
छापामारी के बाद पकड़ा
यह मामला अगस्त 2021 में एक एनजीओ द्वारा की गई छापामारी की कार्रवाई के बाद सामने आया। अभियोजन के अनुसार, एनजीओ ने महिला से संपर्क स्थापित करने के लिए एक नकली ग्राहक की व्यवस्था की। आरोपी ने कथित तौर पर 65,000 रुपए के लिए दो लड़कियों की पेशकश की। अभियोजन के अनुसार, महिला ने लड़कियों की तस्वीरें वॉट्सऐप से भेजीं। इनमें से एक उसकी अपनी 17 साल की बेटी थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने महिला के पर्स से 5,000 रुपए की मार्क की गई नोटें बरामद कीं, जो नकली ग्राहक द्वारा पेशगी के रूप में दी गई थीं। इस आधार पर पीड़िता की मां और दो अन्य महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इन महिलाओं को सबूतों की कमी के कारण अदालत ने बरी कर दिया।