जानबूझकर बॉन्ड तोड़ा और शांति भंग की, सौरभ दास और आशुतोष रांका पर बोला कोर्ट
दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सीजेपी के दोनों नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जानबूझकर बॉन्ड तोड़े और शांति भंग की।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरभ दास और आशुतोष रांका को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट से झटका लगा है। दोनों की ज्यूडिशियल कस्टडी को दो दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। पिछले पांच दिनों से दोनों नेता दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 21 अक्टूबर तक अब दोनों कम से कम सलाखों के पीछे रहेंगे। कोर्ट ने जमानतदारों को भी खारिज कर दिया है।
लाइव लॉ के अनुसार, दिल्ली कोर्ट ने कहा कि सीजेपी के दोनों नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जानबूझकर बॉन्ड तोड़े और शांति भंग की। कोर्ट ने शांति और पब्लिक शांति भंग होने की संभावना पर चिंता जताई। ऑर्डर में कहा गया है कि उनका यह भरोसा कि वे अपराध को दोबारा नहीं करेंगे, यह भरोसा नहीं जगाता है।
दास और रांका को नई दिल्ली में नए बने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद दो और दिनों के लिए ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों नेताओं को शुरू में 13 अक्टूबर को पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था, जब उन पर आरोप था कि वे चुनाव आयोग के खिलाफ एक कैंपेन के तहत बैरिकेड पार करके जंतर-मंतर के एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गए थे।
रांका और दास की तरफ से वकील अभिक चिमनी ने पत्रकारों को बताया कि राज्य ने पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक शांति के लिए खतरे का हवाला देते हुए पांच से सात दिनों की और ज्यूडिशियल कस्टडी मांगी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके क्लाइंट्स के खिलाफ कोई पुलिस रिपोर्ट या पेंडिंग केस नहीं है, और उनकी प्रिवेंटिव डिटेंशन को बहुत ही भयानक और बहुत परेशान करने वाला बताया।
सीजेपी नेताओं के वकील अभिक चिमनी ने फैसले के बाद कहा, "आज जब हम अदालत पहुंचे तो पांच दिन की हिरासत की अवधि खत्म हो चुकी थी। सुनवाई की पिछली तारीख पर अदालत ने कहा था कि पेश की गई जमानतें स्वीकार करने लायक नहीं हैं। आज हम नई जमानतें लेकर कोर्ट पहुंचे। जब हमारे मामले पर सुनवाई शुरू हुई, तो राज्य पक्ष ने एक नई अर्जी दाखिल की, जो हमें उसी समय दी गई। इस अर्जी में उन्होंने न्यायिक हिरासत को पांच से सात दिन और बढ़ाने की मांग की। उन्होंने जो कारण बताए, वे हमारे लिए बेहद चौंकाने वाले थे। उनका दावा था कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति को तुरंत खतरा है, और इसलिए आरोपियों का न्यायिक हिरासत में रहना जरूरी है।"
दास और रांका ने पुलिस कस्टडी में लिए जाने से पहले जंतर-मंतर फांदकर तिरंगा फहराया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए थे। वहीं, रविवार को सीजेपी ने दिल्ली पुलिस और दूसरे अधिकारियों द्वारा दोनों लोगों की रिहाई में सुनियोजित देरी और प्रोसेस में रुकावट पर चिंता जताई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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