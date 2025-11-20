कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी, शरजील इमाम का पुलिस ने SC में दिखाया वीडियो, क्या कहा?
संक्षेप: वीडियो में शरजील कहता हुआ दिखता है कि कोर्ट को उसकी नानी याद दिला देंगे, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए देखा गया।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान, दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध करते हुए अतीत में शरजील इमाम के दिए गए भाषणों के वीडियोज को दिखाया। इन वीडियोज में शरजील कभी कोर्ट को उसकी नानी याद दिलाने की बात करता दिखाई दिया तो कभी वह पूर्वोत्तर राज्यों और चिकन नेक पर भी बात करता दिखा।
दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शरजील इमाम का वीडियो दिखाया और कहा कि यह (शरजील) इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है। ये सब अपना प्रोफेशन में काम नहीं कर रहे, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। वीडियो में शरजील कहता हुआ दिखता है, ''कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है।'' वीडियो में इमाम को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों से पहले 2019 और 2020 में चाखंड, जामिया, अलीगढ़ और आसनसोल में भाषण देते हुए देखा गया।
राजू ने कहा, ‘‘यह कोई सरल प्रदर्शन नहीं है। ये हिंसक प्रदर्शन हैं। वह बंद की बात कर रहा है।’’ इस मौके पर जस्टिस कुमार ने पूछा कि क्या भाषण चार्जशीट का हिस्सा थे, जिसका राजू ने ‘हां’ में जवाब दिया। खालिद, इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और रहमान पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत 2020 के दंगों के ‘मास्टरमाइंड’ होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हो गए थे।
एएसजी ने कहा कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ इंटरनेशनल मीडिया कवरेज पाने के लिए किए गए थे। राजू ने कहा, "आखिरी मकसद सरकार बदलना है। सीएए प्रोटेस्ट एक गुमराह करने वाला था, असली मकसद सरकार बदलना, आर्थिक तंगी पैदा करना और पूरे देश में अफरा-तफरी फैलाना था। दंगे जानबूझकर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के साथ करवाए गए थे। ये तथाकथित बुद्धिजीवी जमीनी आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं।" यह हिंसा नागरिकता (संशोधन) एक्ट (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान भड़की थी।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें