पुलिस को पता चला है कि एक और 19 साल का पीड़ित भी है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक बेंगलुरु में जयेश के साथ काम कर चुके हैं। वह रेश्मि को भी जानते थे। पुलिस का दावा है कि रेश्मि के दोनों युवकों से संबंध थे और जयेश को उनकी चैट मिल गई थीं।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 04:46 PM
पत्नी के आशिकों को घर बुलाया, सामने ही कराया गंदा काम; केरल के शख्स का इंतकाम

एक शख्स ने पत्नी के दो कथित आशिकों को घर बुलाकर बुरी तरह से प्रताड़ित किया। यहां तक कि एक के निजी अंगों को सिल दिया गया। खास बात है कि इस जघन्य अपराध में आरोपी की पत्नी भी उसका बराबर से साथ दे रही थी, जो कथित तौर पर युवकों से संबंध रखती थी। मामला केरल का है। पुलिस ने पति-पत्नी को दो युवकों को बहलाकर बुलाकर चोरी और प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

कैसे हुआ खुलासा

29 साल के एक शख्स ने आरोप लगाए थे कि उसके साथ प्रेमिका के परिजनों ने मारपीट की है। जब पुलिस को उसके बयानों पर शक हुआ, तो आगे जांच की गई और पता चला कि इस कांड के पीछे एक कपल है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, पुलिस ने कहा कि कथित तौर पर प्रताड़ित करने के बाद कपल ने पीड़ित से कहानी बनाने के लिए कहा था कि उसे प्रेमिका के परिवार ने पीटा है।

जयेश ने पकड़ ली थी रेश्मि की चैट

शुक्रवार को पुलिस ने अरणमुला इलाके से 30 साल के मलयिल वीतिल जयेश और 25 साल की रेश्मि को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पता चला है कि एक और 19 साल का पीड़ित भी है। पुलिस का कहना है कि दोनों युवक बेंगलुरु में जयेश के साथ काम कर चुके हैं। वह रेश्मि को भी जानते थे। पुलिस का दावा है कि रेश्मि के दोनों युवकों से संबंध थे और जयेश को उनकी चैट मिल गई थीं।

पत्नी को भी कांड में मिलाया

अखबार से बातचीत में पुलिस ने कहा कि चैट देखकर भड़के जयेश ने दोनों युवकों से बदला लेने का प्लान बनाया और पत्नी को भी शामिल कर लिया। उन्होंने यह भी बताया कि पत्नी सुलह के प्रयास में इस प्लान में शामिल हो गई थी।

पीड़ितों के साथ क्या किया

पीटीआई भाषा के मुताबिक, प्राथमिकी में बताया गया है कि जयेश एक सितंबर को मारामोन से मोटरसाइकिल पर 19-वर्षीय युवक को जबरदस्ती बैठाकर अपने घर ले गया। पीड़ित पहले से दंपति को जानता था और सोशल मीडिया पर उनसे संपर्क में रहता था। प्राथमिकी के अनुसार, घर पहुंचने पर युवक को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई और रेश्मी के साथ अश्लील कृत्य करने के लिए मजबूर किया गया, जबकि जयेश ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड की।

प्राथमिकी में कहा गया है कि पीड़ित को बांधा गया, चाकू से धमकाया गया, लोहे की छड़ और साइकिल की चेन से पीटा गया और प्लायर से हमला किया गया।

दंपति ने युवक के दो मोबाइल फोन जब्त कर लिए, उसके गुप्तांग पर मिर्च स्प्रे किया, बटुए से 19 हजार रुपये निकाल लिए और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी।

जयेश के साथ एक निजी कंपनी में काम करने वाले दूसरे युवक को दंपति ने ओणम के दिन अपने घर बुलाया और उस पर भी लोहे की छड़ से कथित हमला किया गया। उसके गुप्तांग सहित शरीर पर 23 जगह स्टेपलर ठोंके गए और फिर मोबाइल फोन व पैसे लूटकर सुनसान इलाके में छोड़ दिया गया। एक पीड़ित के अस्पताल में भर्ती होने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिली।

