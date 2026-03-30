घबराने की जरूरत नहीं, भरे हुए हैं देश के खाद भंडार; खरीफ सीजन के पहले केन्द्र सरकार
खरीफ सीजन को लेकर केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है। सरकार की तरफ से बताया गया कि देश में यूरिया और डीएपी की कोई भी कमी नहीं है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है।
पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से देश में सिर्फ ऊर्जा संकट की स्थिति ही नहीं बनी थी, बल्कि खाद को लेकर भी असमंजस की स्थिति थी। अब इस पूरे मामले को साफ करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से किसानों का आश्वासन दिया गया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद मौजूद है।
ईरान संकट के बीच देश में डीएपी और यूरिया की उपलब्धता को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब सोमवार को उर्वरक विभाग ने दिया। मीडिया से बात करते हुए मंत्रालय की संयुक्त सचिव अर्पणा एस शर्मा ने कहा, "यूरिया और DAP किसानों को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संकट की स्थिति में भी यूरिया की 45 किलो की बोरी 266 रुपए में जबकि डीएपी का 50 किलो की बोरी 1,350 रुपए में दी जा रही है।"
देश के बाहर की स्थिति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट की वजह से विदेशों में इस सभी खादों के दामों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मालभाड़ा संबंधित लागत भी बढ़ी है। लेकिन सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।"
पश्चिम एशिया संकट की वजह से घटा यूरिया उत्पादन: सरकार
देश में यूरिया उत्पादन कि स्थिति पर बात करते हुए शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट का असर देखने को मिला है। उन्होंने कहा, "हमारा घरेलू यूरिया उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से लगभग 30 हजार से 35 हजार टन प्रतिदिन की अस्थायी गिरावट आई है। अगले खरीफ सीजन के लिए देश के किसानों को अनुमानित रूप से 390 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होगी। पिछले साल खरीफ सीजन के दौरान वास्तविक बिक्री 361 लाख टन रही। वर्तमान में, हमारे पास 180 लाख टन स्टॉक मौजूद है, जो कि पिछले वर्ष के 147 लाख टन की तुलना में ज्यादा है। यह स्थिति दर्शाती है कि हम बेहतर स्थिति में हैं।
लगातार बढ़ रहा खाद का स्टॉक: सरकार
सरकार की तरफ से बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से गैस की कमी हो गई थी। इसकी वजह से घरेलू खाद उत्पादन में कमी देखने को मिली थी। लेकिन अब यह लगातार बढ़ रही है और गैस की किल्लत भी खत्म हो गई है। शर्मा ने आपूर्ति कि निरंतरता को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, "हम अपने सभी प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। विशेष रूप से यूरिया और डीएपी के संबंध में। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक सभी जगह मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें