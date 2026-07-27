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भारत का 'पिनाका' खरीदने लाइन लगाकर खड़े देश, दुश्मन के लिए है काल; कितना खतरनाक

By Nisarg Dixit
हिन्दुस्तान टीम
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भारत के बनाए पिनाका रॉकेट की पूरी दुनिया में धूम है। मैदान में दुश्मन पर काल बनकर टूटने वाले पिनाका को खरीदने के लिए करीब एक दर्जन देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसे लेकर भारत जल्द ही बड़ा फैसला ले सकता है।

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पिनाका रॉकेट खरीदने में दिलचस्पी दिखाने वाले करीब एक दर्जन देश बताए जा रहे हैं

ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद भारत के एक और स्वदेशी हथियार प्लेटफार्म पिनाका रॉकेट को भी कई देश खरीदने के इच्छुक हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि कई देशों ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम (MBRS) को खरीदने की इच्छा जताई है। भारत मित्र देशों को हथियार बेचने की अपनी नीति के तहत जल्द इस मामले में फैसला ले सकता है।

हाल में भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल बेचने पर सहमति जताई थी। उससे पहले भारत वियतनाम को भी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की सैद्धांतिक सहमति जता चुका है। जबकि फिलीपींस को ब्रह्मोस की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। करीब एक दर्जन अन्य देशों ने भी ब्रह्मोस खरीदने में रुचि दिखाई है।

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तीन देश सबसे आगे

सूत्रों के अनुसार, पिनाका सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताने वाले देशों में मलेशिया, फिलीपींस और थाइलैंड प्रमुख हैं। इन देशों की रक्षा जरूरतें सीमित हैं, जिसमें वह आत्मरक्षा के लिए हथियारों की खरीद करते हैं। ऐसे में पिनाका सिस्टम इनके लिए लाभदायक है।

डीआरडीओ ने विकसित किया

पिनाका मिसाइल सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है। इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो जैसे भारतीय रक्षा उपक्रमों द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है।

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‘रक्षा उपकरणों पर बढ़ रहा भरोसा’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर वैश्विक विश्वास तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच हाल ही में हुए ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल समझौतों का उदाहरण देते हुए इसे देश की बढ़ती रक्षा क्षमताओं का प्रतीक बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने एक्स पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी की कही गई बातों को साझा किया।

रक्षा उत्पादन, रक्षा निर्यात या मित्र राष्ट्रों संग राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग में भारत लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इंडोनेशिया में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए भारत का एक बड़ा समझौता हुआ। इससे भारत के रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के प्रति दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है।

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जान लें खासियतें

- पिनाका रॉकेट को बंकर, हथियार डिपो, सैन्य अड्डों तथा अन्य जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है।

- पिनाका द्वारा 44 सेकेंड में 12 रॉकेट लांच किए जा सकते हैं।

- यह करीब 40 किलोमीटर की दूरी तक रॉकेट हमले करने में सक्षम है।

- इसके गाइडेंस वर्जन में जीपीएस और आईएनएस का इस्तेमाल होता है, जिससे यह लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक वार करता है।

- रॉकेट दागने के तुरंत बाद इसका वाहन तेजी से जगह बदल लेता है, जिससे दुश्मन को पलटवार का मौका नहीं मिलता।

- एक दर्जन से ज्यादा देश दिखा चुके हैं रुचि

- मलेशिया, फिलीपींस और थाइलैंड दौड़ में सबसे आगे

- कंप्यूटर आधारित स्वचालित फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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