किसी को मां-बहन की गाली दी, तो जाना होगा जेल? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया

2017 के एक जमीन विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भद्दी गालियों को लेकर अपनी राय रखी। कोर्ट ने कहा गाली चाहें कितनी भी भद्दी या अपमानजनक क्यों न हो। उसे आपराधिक केवल विशेष परिस्थितियों में ही माना जा सकता है।

Supreme Court NEWS: क्या किसी इंसान द्वारा दूसरे को मां-बहन की गाली देना अश्लीलता के कानून के तहत अपराध है? क्या किसी को इस मामले में जेल की सजा हो सकती है? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान इन सभी सवालों का जवाब दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि किसी के द्वारा गाली देना अपराध हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही खास हालात होने चाहिए। हर गाली या हर परिस्थिति को आपराधिक नहीं माना जा सकता।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु के एक गांव में 2017 में हुए जमीन विवाद की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंजोली ने गालियों को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गाली-गलौच और भद्दी भाषा किसी इंसान के लिए चाहें कितनी भी अपमानजनक क्यों न हो। उसे आपराधिक नहीं माना जा सकता है। लेकिन इसकी भी सीमा है। यह केवल तब तक अश्लीलता नहीं मानी जा सकती, जब तक कि वे कामुक या वासना जगाने वाली न हों। अगर ऐसा नहीं है। तो फिर गाली देने वाले को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता और न ही उसे जेल भेजा जा सकता है।

आरोपी ने मां-बहन की गाली दी- शिकायतकर्ता दरअसल, इस मामले में गालियों का मुद्दा उस वक्त सामने आया, जब याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि आरोपी ने उसे और उसके परिवार को मादर**, *** का बेटा और अन्य भद्दी गालियों से संबोधित किया था। याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कोर्ट ने कहा, "कानून में अश्लीलता का मतलब भद्दी गालिया, भद्दी भाषा या गाली गलौज नहीं है। केवल इनके इस्तेमाल को अश्लीलता के बराबर नहीं माना जा सकता। ऐसे शब्द कानून अपराध नहीं हैं।"

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को किसी भी तरह की सजा देने से इनकार कर दिया। हालांकि, मारपीट और नाक की हड्डी तोड़ने के लिए उसकी सजा को बरकरार रखा गया। कोर्ट ने उसकी सजा को कम करके 'कोर्ट के उठने तक की कैद' (यानी जब तक कोर्ट की कार्यवाही चले, तब तक जेल में रहना) कर दिया और उसे ₹50,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

2017 के जमीन विवाद से जुड़ा है मामला रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला 2017 में तमिलनाडु में खेती की जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। याचिका कर्ता पक्ष के मुताबिक आरोपी और उसके बीच में जमीन विवाद को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद उन्होंने आरोपी ने उसे भद्दी गालियां दी और जातिसूचक शब्द कहे। इसके बाद आरोपी ने हंसिया से उसके ऊपर हमला किया। इससे उसको माथे और नाक पर चोट आई। उसकी नाक की हड्डी भी टूट गई।