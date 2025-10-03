दो साल से कम उम्र के बच्चों को न पिलाएं कफ सिरप, मौत के बीच सरकार की एडवाइजरी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से कफ सिरप पीने के बाद हुई बच्चों की मौत मामले के बाद सरकार ने सलाह दी है। डीजीएचएस- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से खांसी की प्रतिबंधित दवा (कफ सिरप) पीने से हुई बच्चों की मौत मामले के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और सर्दी की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। डीजीएचएस (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) ने बाल रोगियों में कफ सिरप के इस्तेमाल करने के तरीके पर एडइवाइजरी जारी की है।

सरकार ने कहा, ''दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। आमतौर पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इनकी अनुशंसा नहीं की जाती है। किसी भी दवा के उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक, न्यूनतम प्रभावी अवधि और कई दवाओं के संयोजन से बचने का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाओं के पालन के बारे में जनता को भी जागरूक किया जा सकता है।"

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप पीने की वजह से कुल 11 बच्चों की मौत हो गई। इसमें से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। हालांकि, शुरुआती जांच में सिरप के सैंपल में डीईजी या ईजी का अंश नहीं मिला है, जो किडनी पर असर डालता है। एसोसिएट प्रोफेसर और बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पवन नंदुरकर ने कहा, "हाल ही में, रिपोर्टों से पता चला था कि हमारे सात बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है... मौतें और किडनी की चोट का मामला कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप से जुड़ा है, जिसे हर कोई दोषी ठहरा रहा है। हालांकि, जांच अभी भी जारी है, और यह संभव है कि किडनी की चोट किसी और कारण से हुई हो।" फिलहाल कोल्ड्रिफ और नेस्टो डीएस कफ सिरप की बिक्री पर तब तक रोक लगा दी है जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है।