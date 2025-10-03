Cough Syrups Should Not be Given Child Under 2 Years Central Government Advisory amid Death Cases दो साल से कम उम्र के बच्चों को न पिलाएं कफ सिरप, मौत के बीच सरकार की एडवाइजरी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsCough Syrups Should Not be Given Child Under 2 Years Central Government Advisory amid Death Cases

दो साल से कम उम्र के बच्चों को न पिलाएं कफ सिरप, मौत के बीच सरकार की एडवाइजरी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से कफ सिरप पीने के बाद हुई बच्चों की मौत मामले के बाद सरकार ने सलाह दी है। डीजीएचएस- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा है कि दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। 

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 06:32 PM
share Share
Follow Us on
दो साल से कम उम्र के बच्चों को न पिलाएं कफ सिरप, मौत के बीच सरकार की एडवाइजरी

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से खांसी की प्रतिबंधित दवा (कफ सिरप) पीने से हुई बच्चों की मौत मामले के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ और सर्दी की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। डीजीएचएस (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) ने बाल रोगियों में कफ सिरप के इस्तेमाल करने के तरीके पर एडइवाइजरी जारी की है।

सरकार ने कहा, ''दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। आमतौर पर पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इनकी अनुशंसा नहीं की जाती है। किसी भी दवा के उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक, न्यूनतम प्रभावी अवधि और कई दवाओं के संयोजन से बचने का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डॉक्टरों द्वारा निर्धारित दवाओं के पालन के बारे में जनता को भी जागरूक किया जा सकता है।"

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित रूप से प्रतिबंधित कफ सिरप पीने की वजह से कुल 11 बच्चों की मौत हो गई। इसमें से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर नौ हो गई है। हालांकि, शुरुआती जांच में सिरप के सैंपल में डीईजी या ईजी का अंश नहीं मिला है, जो किडनी पर असर डालता है। एसोसिएट प्रोफेसर और बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉ. पवन नंदुरकर ने कहा, "हाल ही में, रिपोर्टों से पता चला था कि हमारे सात बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह संख्या बढ़कर 9 हो गई है... मौतें और किडनी की चोट का मामला कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप से जुड़ा है, जिसे हर कोई दोषी ठहरा रहा है। हालांकि, जांच अभी भी जारी है, और यह संभव है कि किडनी की चोट किसी और कारण से हुई हो।" फिलहाल कोल्ड्रिफ और नेस्टो डीएस कफ सिरप की बिक्री पर तब तक रोक लगा दी है जब तक उनकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है।

इस बीच, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कम से कम नौ बच्चों की मौत के बाद एकत्र किए गए कफ सिरप के नमूनों में औषधि नियंत्रण अधिकारियों को किसी भी प्रकार के गलत‌‌‌‌, यहां तक कि डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) का कोई अंश नहीं मिला है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। कफ सिरप के बारे में मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन एक बहु-विषयक विशेषज्ञ दल मौतों के अन्य सभी संभावित कारणों की भी जांच कर रहा है, जिसमें पानी, कीट वाहक और श्वसन नमूनों के नमूनों की भी जांच की जा रही है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) और अन्य के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय में विभिन्न नमूने एकत्र किए।

Cough Syrup
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।