बेंगलुरु में फ्लाइओवर की कीमत 1,300 करोड़ रुपए, आस-पास रहने वाले लोगों से वसूलने की तैयारी

बेंगलुरु में एक नए एलिवेटेड फ्लाइओवर को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। खास बात यह है कि 1300 करोड़ की संभावित लागत में बनने वाले इस फ्लाइओवर का खर्च टोल के जरिए नहीं बल्कि आस पास रहने वाले लोगों के ऊपर टैक्स लगातार वसूलने की तैयारी की जा रही है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर परियोजना के लिए आस पास रहने वाले लोगों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में बेंगलुरु इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपी गई डीपीआर रिपोर्ट में राजधानी के दो प्रमुख मेट्रो स्टेशन के बीच में करीब 12 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फ्लाइओवर को बनाने में करीब 1,300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस खर्चे को यात्रियों पर टैक्स लगातार निकालना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए इसे आस-पास रहने वाले यात्रियों के प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ा जाए।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहर में काफी पहले से स्वामी विवेकानंद मेट्रो स्टेशन ( ओल्ड मद्रास रोड) से लेकर सिल्क बोर्ड जंक्शन को जोड़ने की मांग चली आ रही है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने के लिए तैयार की गई योजना में करीब 1,300 करोड़ का खर्चा आ रहा है। इस पर डीपीआर में सुझाव दिया गया है कि इसे यात्रियों से वसूलने की जगह आस पास रह रहे लोगों पर संपत्ति कर लगातार वसूला जाए। क्योंकि इस फ्लाई ओवर का ज्यादातर फायदा इन्हीं लोगों को होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कॉरिडोर इंदिरानगर, डोमलूर, कोरमंगला और मडियावाला से होकर गुजरेगा।

रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि उन्होंने पहले इस परियोजना का खर्च टोल के जरिए ही निकालने की संभावना तलाशी थी। लेकिन अगर ऐसा किया जाता है, तो लोग इसका उपयोग करना कम कर सकते हैं, जिससे इस कॉरिडोर का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए इसे आसपास के लोगों के संपत्ति कर के साथ अतिरिक्त लेवी लगाकर वसूलना ही सही रहेगा।

डीपीआर ने नया वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग मॉडल का दिया प्रस्ताव इस फ्लाई ओवर के लिए यात्रियों पर टोल लगाने का विरोध कर रही रिपोर्ट ने नई वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग मॉडल का भी जिक्र किया। इसके तहत डीपीआर में दावा किया गया कि इस फ्लाइओवर का खर्च वह लोग उठाएंगे, जिनकी इस फ्लाइओवर के पास जमीन या संपत्ति है। ऐसे में उन्हें इसके जरिए बेहतर कनेक्टिविटी और कम समय में यात्रा का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं यहां से फ्लाई ओवर निकलने से उनकी जमीन की कीमत भी बढ़ेगी।

रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ा जाता है, तो यह भविष्य में शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और राजस्व के लिए एक मजबूत विकल्प साबित होगा। डीपीआर में तर्क दिया गया कि इस फ्लाई ओवर का अधिक लाभ उठाने वाले लोग इसकी लागत का भुगतान करेंगे, जबकि यहां से निकलने वाले यात्रियों के लिए यह कॉरिडोर टोल फ्री रहेगा।