भ्रष्टाचार-रिश्वतखोरी है स्टालिन का असली साथी; TVK प्रमुख विजय ने मांगा CM से संपत्ति का हिसाब

तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर एक बार फिर तीखा हमला करते हुए सोमवार को कहा कि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के अध्यक्ष के असली दोस्त 'रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ साधने की चाह' हैं। द्रमुक और विशेष रूप से स्टालिन पर लगातार तीखे हमले कर रहे विजय ने मुख्यमंत्री को चुनौती दी कि वह राजनीति में आने से पहले की अपनी संपत्ति का खुलासा करें और अपनी वित्तीय स्थिति का विवरण दें।

अभिनेता ने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि स्रोत क्या था। क्या यह आपकी मेहनत की कमाई थी या सत्ता में आने के बाद इसे इकट्ठा किया गया? क्या आप इसे सार्वजनिक तौर पर घोषित कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि यदि वह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, तो सभी भ्रष्ट तत्व 'हम पर कीचड़ उछालेंगे' लेकिन उन्हें इसकी चिंता नहीं है क्योंकि लोग उनके बारे में जानते हैं।

विजय ने मुख्यमंत्री पर लोगों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ दल के इस दावे को खारिज करने की कोशिश की कि उसने राज्य को 'सुपरस्टार राज्य' के रूप में विकसित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन के 'असली दोस्त रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजनीतिक लाभ साधने की चाह' हैं।

मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल ने अक्सर कहा है कि द्रमुक के शासन में राज्य ने 11.19 प्रतिशत (2024-25) की दो अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की।

विजय ने यहां पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए इस साल अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव को 'चौंकाने वाला चुनाव' बताया क्योंकि राज्य की सभी पार्टी कथित तौर पर उनके खिलाफ एकजुट हो गई हैं। उन्होंने दोहराया कि मुकाबला केवल द्रमुक और टीवीके के बीच है। द्रमुक द्वारा चुनावों को 'तमिलनाडु और दिल्ली-राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के बीच की लड़ाई के रूप में पेश किए जाने के चुनावी विमर्श पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में यह लड़ाई राज्य की जनता और भ्रष्टाचार के बीच है। उन्होंने द्रमुक सरकार पर 'अक्षम' होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 'विजय और स्टालिन के बीच युद्ध' है। उन्होंने अपने इस कथन को दोहराया कि टीवीके एक 'शुद्ध शक्ति' है और द्रमुक 'दुष्ट शक्ति' है।

विजय ने मुख्यमंत्री के इस दावे को खारिज किया कि उनकी सरकार ने राज्य को 'सुपरस्टार राज्य' के रूप में विकसित किया है। उन्होंने कहा कि के कामराज, सी एन अन्नादुरई और एम जी रामचंद्रन जैसे दिग्गज नेताओं के समय में तमिलनाडु 'बहुत शानदार राज्य' था। उन्होंने द्रमुक शासन को 'निकम्मी उल्टा मॉडल सरकार' करार देते हुए आरोप लगाया कि राज्य को एक 'सुपर-स्टैंड-अप कॉमेडियन' द्वारा चलाया जाने वाला राज्य बना दिया गया है।

टीवीके प्रमुख ने कहा कि उन्हें स्टालिक के निजी जीवन से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आप जो बनना चाहते हैं, बनें लेकिन आपका शासन दोषपूर्ण है और तमिलनाडु को इसकी जरूरत नहीं है। टीवीके प्रमुख ने दावा किया कि तमिलनाडु का मतलब विजय है और वह पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्टालिन ने कहा था कि राजनीति में उनका कोई दुश्मन नहीं है और सब उनके दोस्त है। विजयन ने इस टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा , 'तो फिर करूर भगदड़ के लिए मुझे क्यों दोष दिया जाता है।' उन्होंने टीवीके की एक रैली के दौरान हुई त्रासदी का जिक्र करते हुए यह कहा। इस घटना में 41 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। विजय ने कहा कि अगर हम दोस्त हैं... तो टीवीके (की रैलियों और कार्यक्रमों) के लिए जगह और अनुमति क्यों नहीं दी जाती... आपने करूर त्रासदी के लिए हमें दोषी ठहराने के लिए सब कुछ किया।