तमिलनाडु सीएम थलपति विजय की फोटो को लेकर विवाद, TVK पर भड़के पूर्व BJP नेता अन्नामलाई
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के खिलाफ पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने मोर्चा खोल दिया है। विजय की पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि निशाना साधा। स्कूल की क्लास में विजय की फोटो लगाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं की अन्नामलाई ने आलोचना की।
Tamil Nadu CM Vijay Thalapathy: अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय इस समय अपनी नई नवेली सरकार को दिशा देने में लगे हुए हैं। लेकिन कई बार समर्थक कुछ ऐसा काम कर देते हैं, जिससे विपक्षी नेताओं को हमला करने का मौका मिल जाता है। ठीक ऐसा ही मुख्यमंत्री विजय के साथ हुआ है। पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने राज्य के एक सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया है। इसमें विजय की पार्टी तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता चलती क्लास में आते हैं और विजय की फोटो लगाने लगते हैं। इस वीडियो के कैप्शन में अन्नामलाई इन कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए नजर आए।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में अन्नामलाई ने इस घटना को आलोचना की और राज्य के सरकारी स्कूलों के सामने मौजूद चिंताओं का जिक्र किया। इतना ही नहीं उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने टीवीके कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हुए कहा, "अगर टीवीके के कार्यकर्ता ऐसी हरकतें करते हैं तो यह केवल सरकारी स्कूलों की स्थिति को और भी ज्यादा खराब करेगी।" हालांकि, अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री विजय इस तरह की हरकतों का समर्थन नहीं करेंगे।
मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाएं रोकने की अपील
पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय और शिक्षा मंत्री से ऐसी घटनाओं को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, "हम मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि वे अपने पार्टी के सदस्यों को निर्देश दें ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।"
बता दें, भारतीय जनता पार्टी में करीब आधे दशक तक रहने वाले पूर्व IPS अधिकारी अन्नामलाई ने विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय सत्ता में बैठी पार्टी का दामन छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु की स्तर पर अपनी नई राजनीतिक इकाई शुरू करने का प्रयास किया है। तमिलनाडु में भाजपा के वोट बैंक को ऐतिहासिक स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्नामलाई अब 2031 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अभी वह एक नया राजनीतिक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। यह आगे चलकर एक राजनीतिक दल का रूप लेगा, जो कि 2031 तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। गौरतलब है कि राज्य में दशकों से शासन कर रही डीएमके और एआईडीएमके के खिलाफ जनाक्रोश को भड़काने में अन्नामलाई ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई की मेहनत वोटों में तो बदली लेकिन भाजपा को सीट नहीं जिता पाई। वह खुद भी अपनी सीट हार गए। इसके बाद विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने एआईडीएमके के साथ जाने का फैसला किया, जिसकी वजह से अन्नामलाई साइडलाइन होते चले गए।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें