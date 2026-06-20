तमिलनाडु सीएम थलपति विजय की फोटो को लेकर विवाद, TVK पर भड़के पूर्व BJP नेता अन्नामलाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय के खिलाफ पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने मोर्चा खोल दिया है। विजय की पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि निशाना साधा। स्कूल की क्लास में विजय की फोटो लगाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं की अन्नामलाई ने आलोचना की।

Tamil Nadu CM Vijay Thalapathy: अभिनेता से नेता और फिर मुख्यमंत्री बने थलपति विजय इस समय अपनी नई नवेली सरकार को दिशा देने में लगे हुए हैं। लेकिन कई बार समर्थक कुछ ऐसा काम कर देते हैं, जिससे विपक्षी नेताओं को हमला करने का मौका मिल जाता है। ठीक ऐसा ही मुख्यमंत्री विजय के साथ हुआ है। पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने राज्य के एक सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया है। इसमें विजय की पार्टी तमिलझा वेत्री कड़गम (TVK) के 20 से ज्यादा कार्यकर्ता चलती क्लास में आते हैं और विजय की फोटो लगाने लगते हैं। इस वीडियो के कैप्शन में अन्नामलाई इन कार्यकर्ताओं पर भड़कते हुए नजर आए।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में अन्नामलाई ने इस घटना को आलोचना की और राज्य के सरकारी स्कूलों के सामने मौजूद चिंताओं का जिक्र किया। इतना ही नहीं उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन को सरकारी स्कूलों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने टीवीके कार्यकर्ताओं पर हमला बोलते हुए कहा, "अगर टीवीके के कार्यकर्ता ऐसी हरकतें करते हैं तो यह केवल सरकारी स्कूलों की स्थिति को और भी ज्यादा खराब करेगी।" हालांकि, अन्नामलाई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री विजय इस तरह की हरकतों का समर्थन नहीं करेंगे।

मुख्यमंत्री से ऐसी घटनाएं रोकने की अपील पूर्व भाजपा नेता अन्नामलाई ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय और शिक्षा मंत्री से ऐसी घटनाओं को रोकने का आग्रह किया। उन्होंने लिखा, "हम मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं कि वे अपने पार्टी के सदस्यों को निर्देश दें ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों।"