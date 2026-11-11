चुप्पी तोड़नी होगी; सोनिया गांधी की किताब से फिर भड़का सिख दंगा विवाद, सुखबीर सिंह बादल हमलावर

सोनिया गांधी की किताब को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब के नेता सुखबीर सिंह बादल ने सोनिया गांधी की किताब में सिख दंगों के जिक्र को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेताओं को चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है।

Belonging: A Journey of Love: वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर सोनिया गांधी और पंजाब कांग्रेस नेताओं के ऊपर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने अपनी किताब में सिखों के हत्यारों को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने पंजाब के कांग्रेस नेताओं को सोनिया गांधी की तरफ से दिए गए इस बयान पर अपनी कायरतापूर्ण चुप्पी तोड़ने की अपील की।

सोनिया गांधी के किताब के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मेनका गांधी प्रकरण हो या आपातकाल लगातार इन मुद्दों पर बयान सामने आ रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आई इस किताब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख दंगों का भी जिक्र है। ऐसे में सिख नेता सुखबीर सिंह बादल ने सोनिया गांधी के विचारों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा।

सुखबीर सिंह बादल ने लिखा, "पंजाब के कांग्रेस नेताओं को 1984 में हजारों बेगुनाह सिखों के हत्यारों को सोनिया गांधी द्वारा दी गई क्लीन चिट पर आपराधिक चुप्पी तोड़नी चाहिए।" बादल ने कहा कि सोनिया गांधी ने स्वीकार किया है कि राजीव गांधी ने जानबूझकर और व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में सेना की टुकड़ियों को तैनात न करने का फैसला लिया था। क्योंकि उनमें सिख सैनिक शामिल थे।

कांग्रेस ने सिख विरोधी नरसंहार को संरक्षण दिया- सुखबीर सिंह बादल सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए पोस्ट में सुखबीर सिंह बादल कहा कि इस बात के पक्के सबूत है कि कांग्रेस ने सिख-विरोधी नरसंहार को संरक्षण दिया है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस सरकार 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के तहत सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब पर कार्रवाई के लिए एक सिख जनरल को तो भेज सकती थी, लेकिन 1984 में बेगुनाह सिखों की जान बचाने के लिए सिख सैनिकों को तैनात नहीं कर सकती थी?"

शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख यहां पर रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बरार का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने गोल्डन टेंपल में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था।

बादल ने पंजाब कांग्रेस नेताओं से पूछा कि क्या वह सिख दंगों दौरान दिल्ली में सेना ने भेजने के राजीव गांधी के फैसले का समर्थन करते हैं? उन्होंने पूछा, “क्या पंजाब के कांग्रेस नेता, जिनमें सिख नेता भी शामिल हैं। इस फैसले का समर्थन करते हैं, जिसके तहत बेगुनाह सिखों को कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े हत्यारों के रहम-ओ-करम पर छोड़ दिया गया था?” अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बादल ने लिखा, "क्या वे (कांग्रेस नेता) सोनिया गांधी से पूछेंगे कि राजीव गांधी ने बेगुनाह सिखों की जान बचाने के लिए सेना की तैनाती को रोकने का फैसला क्यों लिया था?"

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में क्या लिखा? कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब में सिख दंगों और इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र किया है। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च करने का आदेश दिया।इंदिरा गांधी की हत्या के बाद के हालात के बारे में बात करते हुए सोनिया ने लिखा कि पीएम की हत्या के बाद उपजा गुस्सा जल्दी ही फैल गया। दोपहर तक दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में दंगे भड़क गए, जिसमें सिख समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया।

सिख दंगों के दौरान राजधानी में सेना को न उतारने के फैसले को सोनिया ने लिखा कि तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल ए.एस वैद्य ने सेना को तैनात करने में देरी करने का फैसला लिया था। किताब के मुताबिक राजीव गांधी ने 31 अक्तूबर 1984 की रात में ही सेना तैनात करने के लिए जनरल वैद्य से बात की थी। सोनिया ने लिखा कि दिल्ली के आसपास ज्यादातर टुकड़ियां सिख रेजिमेंट की थीं। ऐसे में जनरल वैद्य ने यह निर्णय लिया कि संवेदनशील माहौल को देखते हुए सिख टुकड़ियों को तैनात नहीं किया था।