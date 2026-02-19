Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर विवाद, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

Feb 19, 2026 04:56 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्वामी विवेकानंद के गुरू रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर पीएम मोदी द्वारा किए गए पोस्ट पर विवाद हो गया है। ममता बनर्जी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने बंगाली हस्तियों को अपमान किया है। बंगाली संस्कृति में परमहंस को स्वामी नहीं ठाकुर करकर संबोधित किया जाता है।

स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर विवाद, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

PM Modi: स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी राम कृष्ण परमहंस की जयंती के अवसर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें 'स्वामी' कहकर संबोधित करते हुए याद किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर निशाना साधा गया। टीएमसी ने पीएम मोदी के ऊपर बंगाली हस्तियों के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री को रामकृष्ण परमहंस को स्वामी नहीं बल्कि 'ठाकुर' कहकर संबोधित करना चाहिए था। दरअसल, बंगाली में लोग उन्हें ठाकुर कहकर संबोधित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं।

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पोस्ट पर पलटवार किया और उन्हें जमकर सुनाया। ममता ने लिखा, "एक बार फिर, हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक रूप से प्रदर्शन किया है। आज युगावतार (हमारे युग में ईश्वर का अवतार) श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की जन्मतिथि है। इस अवसर पर महान संत का सम्मान करने के प्रयास में, हमारे प्रधानमंत्री ने महान संत के नाम के आगे एक अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग 'स्वामी' जोड़ दिया है।"

ये भी पढ़ें:पत्नी को तब तक पीट सकते, जब तक... इस इस्लामिक देश में आया नया फरमान

ममता के अलावा टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री ने ठाकुर रामकृष्ण के स्थान पर स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। बंगाल में हम उन्हें स्वामी नहीं, ठाकुर कहते हैं। और स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद हैं, जो ठाकुर श्री रामकृष्ण के अनुयायी थे, यह बात भाजपा को नहीं पता।"

इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भाजपा और प्रधानमंत्री के ऊपर बंगाली हस्तियों के अपमान का आरोप लगाया गया था। संसद में वंदे मातरम पर जारी बहस के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा बंकिम चंत्र चटर्जी को बंकिम दा करने पर विरोध दर्ज कराया था।

ये भी पढ़ें:'ममता भी चुनाव हार रही हैं'; बंगाल के लिए भाजपा ने सेट किया 160 सीटों का टारगेट

दरअसल, टीएमसी की तरफ से भाजपा के ऊपर सांस्कृतिक अपमान का आरोप लगाकर हमला करना नया नहीं है। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भाजपा के हिंदू वोटों को काटने के लिए टीएमसी उसके ऊपर बाहरी पार्टी होने का लेवल लगाना चाहती है। भाजपा की तरफ से भी टीएमसी के इस हमले का तीखा जवाब दिया गया।

ये भी पढ़ें:ऐसे पैक होता है आपका पोहा, वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने जताया गुस्सा

भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल के इस आरोप का करारा जवाब देते हुए कहा, "रामकृष्ण को स्वामी कहकर उनका अपमान कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर सरस्वती के गलत मंत्रों का जाप करती हैं। क्या यह गलती है या जानबूझकर? आप और आपकी पार्टी हमेशा नकारात्मकता फैलाने में व्यस्त रहते हैं। दिल्ली को देखिए, जहां एआई सम्मेलन चल रहा है। वैश्विक एआई दिग्गज वहां मौजूद हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एआई दिग्गजों को बुला रहे हैं। देखिए हमारे बंगाल का क्या हाल हो गया है। आपने ही बंगाल के युवाओं का अपमान किया है।"

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News PM Modi Mamata Banerjee अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।