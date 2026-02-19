स्वामी विवेकानंद के गुरु के नाम पर विवाद, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

स्वामी विवेकानंद के गुरू रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर पीएम मोदी द्वारा किए गए पोस्ट पर विवाद हो गया है। ममता बनर्जी ने उन पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने बंगाली हस्तियों को अपमान किया है। बंगाली संस्कृति में परमहंस को स्वामी नहीं ठाकुर करकर संबोधित किया जाता है।

PM Modi: स्वामी विवेकानंद के गुरु स्वामी राम कृष्ण परमहंस की जयंती के अवसर पर नया विवाद खड़ा हो गया है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें 'स्वामी' कहकर संबोधित करते हुए याद किया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके ऊपर निशाना साधा गया। टीएमसी ने पीएम मोदी के ऊपर बंगाली हस्तियों के प्रति सांस्कृतिक असंवेदनशीलता दिखाने का आरोप लगाया। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री को रामकृष्ण परमहंस को स्वामी नहीं बल्कि 'ठाकुर' कहकर संबोधित करना चाहिए था। दरअसल, बंगाली में लोग उन्हें ठाकुर कहकर संबोधित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं।

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पोस्ट पर पलटवार किया और उन्हें जमकर सुनाया। ममता ने लिखा, "एक बार फिर, हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल की महान हस्तियों के प्रति अपनी सांस्कृतिक असंवेदनशीलता का आक्रामक रूप से प्रदर्शन किया है। आज युगावतार (हमारे युग में ईश्वर का अवतार) श्री श्री रामकृष्ण परमहंसदेव की जन्मतिथि है। इस अवसर पर महान संत का सम्मान करने के प्रयास में, हमारे प्रधानमंत्री ने महान संत के नाम के आगे एक अभूतपूर्व और अनुचित उपसर्ग 'स्वामी' जोड़ दिया है।"

ममता के अलावा टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने भी पीएम मोदी के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री ने ठाकुर रामकृष्ण के स्थान पर स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। बंगाल में हम उन्हें स्वामी नहीं, ठाकुर कहते हैं। और स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद हैं, जो ठाकुर श्री रामकृष्ण के अनुयायी थे, यह बात भाजपा को नहीं पता।"

इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भाजपा और प्रधानमंत्री के ऊपर बंगाली हस्तियों के अपमान का आरोप लगाया गया था। संसद में वंदे मातरम पर जारी बहस के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा बंकिम चंत्र चटर्जी को बंकिम दा करने पर विरोध दर्ज कराया था।

दरअसल, टीएमसी की तरफ से भाजपा के ऊपर सांस्कृतिक अपमान का आरोप लगाकर हमला करना नया नहीं है। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में भाजपा के हिंदू वोटों को काटने के लिए टीएमसी उसके ऊपर बाहरी पार्टी होने का लेवल लगाना चाहती है। भाजपा की तरफ से भी टीएमसी के इस हमले का तीखा जवाब दिया गया।