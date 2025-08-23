मतदाता चाहे कश्मीर से लाने पड़ें, जीतने के लिए करेंगे; केरल BJP उपाध्यक्ष के बयान पर विवाद

Kerala BJP: केरल भाजपा के उपाध्यक्ष बी गोपाल कृष्णन ने दावा किया है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जीत हासिल करने के लिए त्रिशूर में देश के दूसरी जगहों से लोगों को स्थानांतरित किया था।

विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों के बीच केरल इकाई के भाजपा उपाध्यक्ष ने नया दावा करके विवाद खड़ा कर दिया है। बी.गोपालकृष्णन ने शुक्रवार को दावा किया कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों से मतदाताओं को त्रिशूर में स्थानांतरित किया गया था।

गोपालकृष्णन ने भविष्य के चुनावों के लिए भी इसी नीति का पालन करने की बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जिन निर्वाचन क्षेत्रों में हम जीतना चाहते हैं, वहां हम जम्मू-कश्मीर से भी लोगों को लेकर आएंगे। हम उन्हें एक साल के लिए बसाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि वे मतदान प्रक्रिया में भाग लें। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम भविष्य में भी ऐसा जरूर करेंगे।"

इस दावे के बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा की बाहर से आने वाले कई लोगों के मकान मालिकों का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है? इसका जवाब देते हुए गोपालकृष्णन ने कहा कि यह गलतफहमी केवल इक्का-दुक्का मामलों में सामने आई है। यह गंभीर मुद्दा नहीं है।

इस बातचीत के बाद भाजपा उपाध्यक्ष ने दावा किया कि त्रिशूर में किसी भी प्रकार का फर्जी मतदान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, "फर्जी मतदान का मतलब है किसी मृत व्यक्ति के नाम पर मतदान करवाना या फिर एक व्यक्ति द्वारा दो बार मतदान करना या मान के चलो तो व्यक्ति है ही नहीं उसके नाम पर मतदान करवा दिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।"

उन्होंने विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में यूडीएफ और एलडीएफ ने भाजपा को हराने के लिए कई क्षेत्रों में सांठगांठ की है। अगर उस व्यवहार में किसी को नैतिकता की चिंता नहीं है, तो हमारे इस दृष्टिकोण में भी हमें नैतिकता की कोई दुविधा नजर नहीं आती है।

गोपालकृष्णन के बयान के बाद जारी विवाद को स्पष्ट करते हुए भाजपा के राज्य सचिव एम टी रमेश ने कहा कि कानून के तहत अगर भारत का कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर 6 महीने से अधिक समय तक रह लेता है तो वह वहां की मतदाता सूची में पंजीकरण करा सकता है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त छह पहचान पत्रों से किसी एक और छह महीने के निवास प्रमाण पत्र और पड़ोसी के सत्यापन के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदान दे सकता है। इसमें कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। त्रिशूर में केवल त्रिशूर के निवासियों का ही पंजीकरण किया गया है, फर्जी वोट माकपा और कांग्रेस ने डाले हैं।"