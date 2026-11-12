अब मुंबई में छठ गीत बजाने पर विवाद; भड़की शिवसेना और MNS, CM फडणवीस से ही सवाल-जवाब

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता राजू पाटिल ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के त्योहारों और संस्कृति को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरे राज्यों के त्योहारों के मौके पर छठ पूजा के गाने बजाने की जरूरत क्यों है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में छठ पूजा से पहले कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने खासकर छठ के गीत बजाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। इस बीच न सिर्फ भोजपुरी गाने बजाए जाने की आलोचना हुई बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों के लिए रेलवे की उद्घोषणा प्रणाली के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गुरुवार (12 नवंबर) को रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आया। कुछ मराठी भाषी वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है।

मुख्यमंत्री रुख स्पष्ट करें: संजय राउत शिवसेना (UBT) के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सांस्कृतिक गौरव के पक्ष में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई के महापौर और अन्य लोगों को भी इसी तरह का रुख अपनाना चाहिए। राउत ने कहा कि कोई भी त्योहार मनाया जा सकता है, लेकिन इसके नाम पर महाराष्ट्र की संस्कृति पर हमला नहीं होना चाहिए। राउत ने कहा, ''वे 'जय जय महाराष्ट्र माझा' (महाराष्ट्र गीत) या 'ऐ मेरे वतन के लोगों' जैसे गाने नहीं बजाएंगे। जो गाने बजाए जा रहे हैं, वे किसी भी नियम के दायरे में नहीं आते। इस पर रुख स्पष्ट करने की जरूरत है।''

आलोचना करने की जरूरत नहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता राजू पाटिल ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के त्योहारों और संस्कृति को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरे राज्यों के त्योहारों के मौके पर छठ पूजा के गाने बजाने की जरूरत क्यों है। पाटिल ने सवाल किया, ''सवाल छठ पूजा या किसी समुदाय के त्योहार का विरोध करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के त्योहारों और मराठी संस्कृति को महाराष्ट्र में वह सम्मान मिलेगा, जिसके वे हकदार हैं?'' दूसरी तरफ, शिंदे गुट के शिवसेना नेता नरेश म्हस्के ने कहा कि भोजपुरी गाने बजाना बंद कर दिया गया है और इस मुद्दे पर आलोचना करने की जरूरत नहीं थी।

रेलवे प्रवक्ता की आई सफाई विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर खास विषयों से जुड़े 'जिंगल' और जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाते हैं। प्रवक्ता ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, "मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित कुछ स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों से त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये गाने यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं के प्रसारण में लगने वाले समय के अलावा उपलब्ध अतिरिक्त समय में बजाए जाते हैं।"

दूसरे राज्यों में भी मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस प्रवक्ता ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं की उद्घोषणा के लिए निर्धारित समय के अलावा जो अतिरिक्त समय मिलता है, उसी दौरान ये गाने बजाए जाते हैं। इस मुद्दे ने रेलवे स्टेशनों पर महाराष्ट्र के त्योहारों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी इसी तरह जगह दिए जाने को लेकर बहस छेड़ दी है। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने कहा, “यह समझना चाहिए कि रेलवे स्टेशनों पर मराठी गाने भी बजाए जाते हैं और भविष्य में भी बजाए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर लोक भवन में महाराष्ट्र दिवस मनाने का फैसला किया था और मैं खुद पटना में ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था।”