अब मुंबई में छठ गीत बजाने पर विवाद; भड़की शिवसेना और MNS, CM फडणवीस से ही सवाल-जवाब
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता राजू पाटिल ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के त्योहारों और संस्कृति को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरे राज्यों के त्योहारों के मौके पर छठ पूजा के गाने बजाने की जरूरत क्यों है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में छठ पूजा से पहले कुछ रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने खासकर छठ के गीत बजाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। इस बीच न सिर्फ भोजपुरी गाने बजाए जाने की आलोचना हुई बल्कि सांस्कृतिक आयोजनों के लिए रेलवे की उद्घोषणा प्रणाली के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गुरुवार (12 नवंबर) को रेलवे स्टेशनों पर भोजपुरी गाने बजाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह मामला चर्चा में आया। कुछ मराठी भाषी वर्गों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इस पर गहरी आपत्ति जताई है।
विवाद के बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (MNS) ने भी रेलवे के इस कदम पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भाजपा कोटे के एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में भी महाराष्ट्र दिवस से संबंधित समारोह और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इसलिए इस आपत्ति नहीं की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री रुख स्पष्ट करें: संजय राउत
शिवसेना (UBT) के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को राज्य के सांस्कृतिक गौरव के पक्ष में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई के महापौर और अन्य लोगों को भी इसी तरह का रुख अपनाना चाहिए। राउत ने कहा कि कोई भी त्योहार मनाया जा सकता है, लेकिन इसके नाम पर महाराष्ट्र की संस्कृति पर हमला नहीं होना चाहिए। राउत ने कहा, ''वे 'जय जय महाराष्ट्र माझा' (महाराष्ट्र गीत) या 'ऐ मेरे वतन के लोगों' जैसे गाने नहीं बजाएंगे। जो गाने बजाए जा रहे हैं, वे किसी भी नियम के दायरे में नहीं आते। इस पर रुख स्पष्ट करने की जरूरत है।''
आलोचना करने की जरूरत नहीं
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के नेता राजू पाटिल ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के त्योहारों और संस्कृति को प्राथमिकता देने के बजाय दूसरे राज्यों के त्योहारों के मौके पर छठ पूजा के गाने बजाने की जरूरत क्यों है। पाटिल ने सवाल किया, ''सवाल छठ पूजा या किसी समुदाय के त्योहार का विरोध करने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र के त्योहारों और मराठी संस्कृति को महाराष्ट्र में वह सम्मान मिलेगा, जिसके वे हकदार हैं?'' दूसरी तरफ, शिंदे गुट के शिवसेना नेता नरेश म्हस्के ने कहा कि भोजपुरी गाने बजाना बंद कर दिया गया है और इस मुद्दे पर आलोचना करने की जरूरत नहीं थी।
रेलवे प्रवक्ता की आई सफाई
विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि विभिन्न अवसरों पर रेलवे स्टेशनों पर खास विषयों से जुड़े 'जिंगल' और जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाते हैं। प्रवक्ता ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, "मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस सहित कुछ स्टेशनों पर छठ पूजा से पहले भोजपुरी गाने बजाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों से त्योहार के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये गाने यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं के प्रसारण में लगने वाले समय के अलावा उपलब्ध अतिरिक्त समय में बजाए जाते हैं।"
दूसरे राज्यों में भी मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस
प्रवक्ता ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि यात्रियों के लिए जरूरी सूचनाओं की उद्घोषणा के लिए निर्धारित समय के अलावा जो अतिरिक्त समय मिलता है, उसी दौरान ये गाने बजाए जाते हैं। इस मुद्दे ने रेलवे स्टेशनों पर महाराष्ट्र के त्योहारों और क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी इसी तरह जगह दिए जाने को लेकर बहस छेड़ दी है। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने कहा, “यह समझना चाहिए कि रेलवे स्टेशनों पर मराठी गाने भी बजाए जाते हैं और भविष्य में भी बजाए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर लोक भवन में महाराष्ट्र दिवस मनाने का फैसला किया था और मैं खुद पटना में ऐसे ही एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था।”
छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय अनुष्ठान कल से
भाजपा नेता ने कहा, "मैं मराठी खान-पान से संबंधित एक महोत्सव में शामिल होने के लिए इंदौर भी गया था। ऐसे कार्यक्रम हर जगह आयोजित किए जाते हैं। अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे पूरी जानकारी के बिना ऐसा कर रहे हैं।" बता दें कि सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित चार दिवसीय छठ पूजा बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुखता से मनाई जाती है। इन राज्यों से मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में आकर बसे लोग भी छठ पूजा मनाते हैं। इस समय बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से मुंबई और देश के अलग-अलग कोनों से लोग बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश अपने-अपने गांव छठ मनाने पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने छठ गीट बजाए थे।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।